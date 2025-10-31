Кабмин вернул Министерству культуры старое название

Иллюстративное фото: из открытых источников

Кабинет министров принял решение о переименовании Министерства культуры и стратегических коммуникаций в Министерство культуры Украины

Как передает RegioNews, соответствующее постановление №1396 было принято. 29 октября,

История названия Министерства культуры в Украине:

До середины 1990-х – Министерство культуры.

Около 10 лет – Министерство культуры и искусства.

Следующие 5 лет – Министерство культуры и туризма.

Потом почти десять лет снова – Министерство культуры.

В 2019 году ведомство было ликвидировано, передав функции Министерству культуры, молодежи и спорта.

В 2020 году он стал Министерством культуры и информационной политики.

В сентябре 2024 – Министерством культуры и стратегических коммуникаций.

Стратегические коммуникации теперь будут отделены от Минкультуры. Следовательно, "Укринформ", "Мультимедийная платформа иновещания Украины" и телемарафон "Единые новости" перейдут под управление Кабмина через Госкомтелерадио.

Таким образом, Министерство культуры сосредоточится на культурной политике и поддержке искусств, а стратегические коммуникации – на правительственном уровне.

Напомним, 21 октября Верховная Рада назначила Татьяну Бережную вице-премьером по гуманитарной политике и министершей культуры Украины. До этого она исполняла обязанности министра культуры и стратегических коммуникаций.