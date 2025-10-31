Кабмин вернул Министерству культуры старое название
Кабинет министров принял решение о переименовании Министерства культуры и стратегических коммуникаций в Министерство культуры Украины
Как передает RegioNews, соответствующее постановление №1396 было принято. 29 октября,
История названия Министерства культуры в Украине:
-
До середины 1990-х – Министерство культуры.
-
Около 10 лет – Министерство культуры и искусства.
-
Следующие 5 лет – Министерство культуры и туризма.
-
Потом почти десять лет снова – Министерство культуры.
-
В 2019 году ведомство было ликвидировано, передав функции Министерству культуры, молодежи и спорта.
-
В 2020 году он стал Министерством культуры и информационной политики.
-
В сентябре 2024 – Министерством культуры и стратегических коммуникаций.
Стратегические коммуникации теперь будут отделены от Минкультуры. Следовательно, "Укринформ", "Мультимедийная платформа иновещания Украины" и телемарафон "Единые новости" перейдут под управление Кабмина через Госкомтелерадио.
Таким образом, Министерство культуры сосредоточится на культурной политике и поддержке искусств, а стратегические коммуникации – на правительственном уровне.
Напомним, 21 октября Верховная Рада назначила Татьяну Бережную вице-премьером по гуманитарной политике и министершей культуры Украины. До этого она исполняла обязанности министра культуры и стратегических коммуникаций.