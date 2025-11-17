18:43  17 ноября
Стало известно, как будут отключать свет 18 ноября
16:16  17 ноября
В Украине значительно похолодает, но иногда ожидается до +17
14:35  17 ноября
Вспышка гепатита А на Закарпатье: в туристической деревне вводят ограничения
UA | RU
UA | RU
17 ноября 2025, 19:33

В правительстве предлагают создать должность координатора по борьбе с антисемитизмом

17 ноября 2025, 19:33
Читайте також українською мовою
Фото: иллюстративное
Читайте також
українською мовою

Кабмин предлагает создать должность специального координатора для предотвращения и противодействия антисемитизму в Украине

Об этом сообщил постоянный представитель Кабинета Министров Украины в Верховной Раде Украины Тарас Мельничук, передает RegioNews.

Кабинет Министров Украины предложил создать должность "специального координатора по предотвращению и противодействию антисемитизму". Соответствующий проект закона зарегистрирован в Верховной Раде под номером 14228. Законопроект предусматривает усовершенствование государственного механизма реагирования на проявления антисемитизма и укрепление институциональной способности в этой сфере.

Документ предлагает дополнить действующий закон "О предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине" новыми статьями. В частности, Кабмин получает полномочия определять центральный орган исполнительной власти, выполняющий функции специального координатора. Этот орган будет отвечать за формирование и реализацию государственной политики в сфере предотвращения антисемитизма, координации деятельности других органов власти, а также нормативно-правовое регулирование.

Перед координатором будут стоять задачи обобщать практику применения законодательства, готовить предложения по его совершенствованию, а также поддерживать связи с соответствующими органами других государств и участвовать в работе международных правительственных организаций по противодействию антисемитизму.

Кроме этого, предусмотрен мониторинг соблюдения законодательных норм, осуществление превентивных мероприятий, взаимодействие с органами местного самоуправления и общественными объединениями, а также организация исследований и консультаций по предотвращению дискриминации и памяти жертв Холокоста. Таким образом, законопроект призван усилить контроль и координацию государства в вопросах противодействия антисемитизму.

Напомним, секретарь СНБО Рустем Умеров опроверг слухи о том, что не собирается возвращаться в Украину на фоне коррупционного скандала "Миндичгейт". Возвращение назначено на 20 ноября.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
должность Кабмин антисемитизм Верховная Рада Украина дискриминация
Стало известно, когда Умеров вернется в Украину
17 ноября 2025, 18:58
Украина приобретет 100 французских истребителей стоимостью 100-150 млн евро за единицу
17 ноября 2025, 17:15
Экс-министр обороны Умеров отказался возвращаться в Украину, – СМИ
17 ноября 2025, 15:51
Все новости »
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
Энергоатом потратил 210 млн грн на оккупированную Запорожскую АЭС в 2025 году
17 ноября 2025, 22:01
В Харькове 55-летний водитель троллейбуса потерял сознание и врезался в остановку: состояние пострадавшего
17 ноября 2025, 21:44
Корейские ученые изобрели новый способ обновления зубной эмали: какая стоимость
17 ноября 2025, 21:25
Подозреваемый по "делу Энергоатома" Басов обжалует решение о содержании под стражей и залог в 40 млн грн
17 ноября 2025, 21:05
В Херсонской области фермер обнаружил обломки беспилотника: взрывотехники ликвидировали опасные боеприпасы
17 ноября 2025, 20:41
Пришел за отсрочкой, но был мобилизован: что решил суд
17 ноября 2025, 20:15
В Днепропетровской области мужчина убил свою 86-летнюю мать во время конфликта
17 ноября 2025, 19:15
Полицейские выясняют обстоятельства смертельного ДТП в Одесской области
17 ноября 2025, 19:12
Стало известно, когда Умеров вернется в Украину
17 ноября 2025, 18:58
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Все публикации »
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Юрий Касьянов
Все блоги »