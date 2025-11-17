Фото: иллюстративное

Кабмин предлагает создать должность специального координатора для предотвращения и противодействия антисемитизму в Украине

Об этом сообщил постоянный представитель Кабинета Министров Украины в Верховной Раде Украины Тарас Мельничук, передает RegioNews.

Кабинет Министров Украины предложил создать должность "специального координатора по предотвращению и противодействию антисемитизму". Соответствующий проект закона зарегистрирован в Верховной Раде под номером 14228. Законопроект предусматривает усовершенствование государственного механизма реагирования на проявления антисемитизма и укрепление институциональной способности в этой сфере.

Документ предлагает дополнить действующий закон "О предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине" новыми статьями. В частности, Кабмин получает полномочия определять центральный орган исполнительной власти, выполняющий функции специального координатора. Этот орган будет отвечать за формирование и реализацию государственной политики в сфере предотвращения антисемитизма, координации деятельности других органов власти, а также нормативно-правовое регулирование.

Перед координатором будут стоять задачи обобщать практику применения законодательства, готовить предложения по его совершенствованию, а также поддерживать связи с соответствующими органами других государств и участвовать в работе международных правительственных организаций по противодействию антисемитизму.

Кроме этого, предусмотрен мониторинг соблюдения законодательных норм, осуществление превентивных мероприятий, взаимодействие с органами местного самоуправления и общественными объединениями, а также организация исследований и консультаций по предотвращению дискриминации и памяти жертв Холокоста. Таким образом, законопроект призван усилить контроль и координацию государства в вопросах противодействия антисемитизму.

