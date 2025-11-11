18:44  11 ноября
Умер известный украинский политик
17:59  11 ноября
Завтра в Украине будет холодно и дождливо
15:39  11 ноября
В Украине резко подорожали популярные продукты
11 ноября 2025, 18:32

В Украине сняли сериал о ГБР

11 ноября 2025, 18:32
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
українською мовою

В среду, 12 ноября, в 14:00 на телеканале «2+2» ГБР совместно с компанией «1+1 ПРОДАКШН» презентует документальный сериал «ГБР. Резонансные расследования»

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

В трех сериях зрители увидят настоящую работу украинских следователей.

"Это истории о важнейших уголовных производствах, которые расследовали работники ГБР", - говорится в сообщении.

Известно, что съемочная группа получила доступ к материалам дел, видео и фото с мест событий, показаниям очевидцев. Все, чтобы показать, как действительно работает украинское ФБР.

Среди сюжетов – государственная измена чиновников, которые вместо того, чтобы защищать Украину, работали на врага; заказное убийство гражданина США, которое удалось предупредить благодаря сотрудничеству ГБР и ФБР; раскрытие многомиллиардных злоупотреблений в сфере оборонных закупок

Как сообщалось, ГБР предупредило взятки чиновникам более чем на 44 млн грн. Кроме того, благодаря работе работников ведомства в государственный бюджет уже возвращено более 2 млрд. 532 млн. грн.

ГБР сериал видео общество
11 ноября 2025
07 августа 2025
