В Україні державним закладам культури дозволили відкривати кав’ярні

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Кабінет Міністрів України оновив перелік платних послуг, які можуть надавати державні та комунальні заклади, зокрема дозволив відкривати кав’ярні та продавати сувенірі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Міністерство культури.

"У закладах культури з’явилися нові напрямки діяльності, зокрема оцифрування музейних предметів, сканування архівних матеріалів та створення цифрових копій об’єктів культурної спадщини. Крім того, розблоковується можливість продавати сувеніри і робити кав’ярні/кафе. Це зробить заклади більш дружніми до відвідувачів", – зазначили у відомстві.

Заклади культури також можуть надавати платні послуги, що є орендою.

Нагадаємо, наприкінці жовтня Кабмін повернув Міністерству культури стару назву. Зокрема було ухвалене рішення про перейменування Міністерства культури та стратегічних комунікацій на Міністерство культури України.