В Украине хотят усилить ответственность за изнасилование и убийство детей
Офис генпрокурора требует изменений в законодательстве
Об этом сообщил генпрокурор Руслан Кравченко, передает RegioNews.
"В условиях полномасштабной войны дети стали еще более уязвимыми. Они погибают от ракет и дронов, проходят через оккупацию, депортации, выживают под обстрелами. Но даже в тылу они остаются беззащитными перед теми, кто способен нанести им вред", – говорится в сообщении.
Также в прокуратуре приводят статистику с начала текущего года:
- 2377 детей стали потерпевшими в уголовных производствах;
- 652 пострадали от преступлений против жизни и здоровья, часть из них – умышленно убиты;
- 120 детей изнасилованы.
"В октябре я обратился в Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности с конкретными предложениями – установить безальтернативное пожизненное лишение свободы", – отметил Кравченко.
Речь идет о таких случаях, как:
– умышленное убийство несовершеннолетнего лица;
– изнасилование лица до 14 лет независимо от "согласия";
– изнасилование несовершеннолетнего лица.
Напомним, с начала полномасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины в результате боевых действий пострадали почти 3 тысячи детей.