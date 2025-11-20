13:37  20 ноября
В Украину идет потепление до +20 градусов
12:14  20 ноября
На Хмельнитчине у мужчины в руках взорвалась граната
10:12  20 ноября
Удар по дому в Тернополе: до сих пор неизвестно о местонахождении 22 человек, – Зеленский
20 ноября 2025, 14:11

В Украине хотят усилить ответственность за изнасилование и убийство детей

20 ноября 2025, 14:11
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Офис генпрокурора требует изменений в законодательстве

Об этом сообщил генпрокурор Руслан Кравченко, передает RegioNews.

"В условиях полномасштабной войны дети стали еще более уязвимыми. Они погибают от ракет и дронов, проходят через оккупацию, депортации, выживают под обстрелами. Но даже в тылу они остаются беззащитными перед теми, кто способен нанести им вред", – говорится в сообщении.

Также в прокуратуре приводят статистику с начала текущего года:

  • 2377 детей стали потерпевшими в уголовных производствах;
  • 652 пострадали от преступлений против жизни и здоровья, часть из них – умышленно убиты;
  • 120 детей изнасилованы.

"В октябре я обратился в Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности с конкретными предложениями – установить безальтернативное пожизненное лишение свободы", – отметил Кравченко.

Речь идет о таких случаях, как:

– умышленное убийство несовершеннолетнего лица;

– изнасилование лица до 14 лет независимо от "согласия";

– изнасилование несовершеннолетнего лица.

Напомним, с начала полномасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины в результате боевых действий пострадали почти 3 тысячи детей.

