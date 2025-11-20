В Украине хотят усилить ответственность за изнасилование и убийство детей

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщил генпрокурор Руслан Кравченко, передает RegioNews.

"В условиях полномасштабной войны дети стали еще более уязвимыми. Они погибают от ракет и дронов, проходят через оккупацию, депортации, выживают под обстрелами. Но даже в тылу они остаются беззащитными перед теми, кто способен нанести им вред", – говорится в сообщении.

Также в прокуратуре приводят статистику с начала текущего года:

2377 детей стали потерпевшими в уголовных производствах;

652 пострадали от преступлений против жизни и здоровья, часть из них – умышленно убиты;

120 детей изнасилованы.

"В октябре я обратился в Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности с конкретными предложениями – установить безальтернативное пожизненное лишение свободы", – отметил Кравченко.

Речь идет о таких случаях, как:

– умышленное убийство несовершеннолетнего лица;

– изнасилование лица до 14 лет независимо от "согласия";

– изнасилование несовершеннолетнего лица.

Напомним, с начала полномасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины в результате боевых действий пострадали почти 3 тысячи детей.