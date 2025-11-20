В Україні хочуть посилити відповідальність за зґвалтування та вбивство дітей
Офіс генпрокурора вимагає змін у законодавстві
Про це повідомив генпрокурор Руслан Кравченко, передає RegioNews.
"В умовах повномасштабної війни діти стали ще більш вразливими. Вони гинуть від ракет і дронів, проходять через окупацію, депортації, виживають під обстрілами. Але навіть у тилу вони залишаються беззахисними перед тими, хто здатен завдати їм шкоди", – йдеться у повідомленні.
Також у прокуратурі наводять статистику від початку поточного року:
- 2377 дітей стали потерпілими у кримінальних провадженнях;
- 652 постраждали від злочинів проти життя та здоров’я, частина з них – умисно вбиті;
- 120 дітей зґвалтовані.
"У жовтні я звернувся до Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності з конкретними пропозиціями – встановити безальтернативне довічне позбавлення волі", – зауважив Кравченко.
Йдеться про такі випадки, як:
– умисне вбивство неповнолітньої особи;
– зґвалтування особи до 14 років незалежно від "згоди";
– зґвалтування неповнолітньої особи.
Нагадаємо, від початку повномасштабної збройної агресії РФ проти України внаслідок бойових дій постраждали майже 3 тисячі дітей.