20 листопада 2025, 14:11

В Україні хочуть посилити відповідальність за зґвалтування та вбивство дітей

20 листопада 2025, 14:11
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Офіс генпрокурора вимагає змін у законодавстві

Про це повідомив генпрокурор Руслан Кравченко, передає RegioNews.

"В умовах повномасштабної війни діти стали ще більш вразливими. Вони гинуть від ракет і дронів, проходять через окупацію, депортації, виживають під обстрілами. Але навіть у тилу вони залишаються беззахисними перед тими, хто здатен завдати їм шкоди", – йдеться у повідомленні.

Також у прокуратурі наводять статистику від початку поточного року:

  • 2377 дітей стали потерпілими у кримінальних провадженнях;
  • 652 постраждали від злочинів проти життя та здоров’я, частина з них – умисно вбиті;
  • 120 дітей зґвалтовані.

"У жовтні я звернувся до Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності з конкретними пропозиціями – встановити безальтернативне довічне позбавлення волі", – зауважив Кравченко.

Йдеться про такі випадки, як:

– умисне вбивство неповнолітньої особи;

– зґвалтування особи до 14 років незалежно від "згоди";

– зґвалтування неповнолітньої особи.

Нагадаємо, від початку повномасштабної збройної агресії РФ проти України внаслідок бойових дій постраждали майже 3 тисячі дітей.

21 листопада 2025
07 серпня 2025
