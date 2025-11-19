Впервые за 34 года в детсадах Киева хватает мест для детей
Впервые в истории независимости в детсадах Киева есть места для всех детей
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на интервью заместителя министра образования и науки Украины Анастасии Коноваловой изданию "РБК-Украина".
По словам Коноваловой, украинское дошкольное образование столкнулось с беспрецедентными вызовами, главными из которых является критическое падение рождаемости, низкие зарплаты воспитателей и ситуация с безопасностью.
Она отметила, что демографическая яма уже ощутимо влияет на детские сады, стремительно теряющие детей.
Коновалова добавила, что Киев впервые за историю независимости уже может обеспечить местом в детском саду каждого ребенка. Хотя очереди остаются в отдельные популярные заведения, а также в городах-сателлитах (Ирпень, Буча, Вышгород) из-за большого количества внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).
Как сообщалось, в столице родители детей сообщают о проблемах с электроснабжением в детских садах. В частности, в некоторых заведениях во время отключений света не работают генераторы, а детям отказывают в горячих завтраках.