Трагическая статистика: известно, сколько детей убила Россия в Украине

фото: из открытых источников

С начала полномасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины более 2590 детей пострадали в результате боевых действий

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

Отмечается, что по состоянию на 26 мая, по официальной информации ювенальных прокуроров, 630 детей погибли и более 1960 получили ранения разной степени тяжести.

Больше всего пострадали дети в Донецкой, Харьковской, Херсонской, Днепропетровской, Киевской и Запорожской областях.

Напомним, 25 мая во время обстрела города Коростышев Житомирской области погибли трое детей из одной семьи: два мальчика 8 и 17 лет и 12-летняя девочка. Также травмирован еще один 14-летний мальчик.

В тот же день в Харькове во время обстрела ранен 14-летний мальчик.