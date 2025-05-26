Трагическая статистика: известно, сколько детей убила Россия в Украине
С начала полномасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины более 2590 детей пострадали в результате боевых действий
Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.
Отмечается, что по состоянию на 26 мая, по официальной информации ювенальных прокуроров, 630 детей погибли и более 1960 получили ранения разной степени тяжести.
Больше всего пострадали дети в Донецкой, Харьковской, Херсонской, Днепропетровской, Киевской и Запорожской областях.
Напомним, 25 мая во время обстрела города Коростышев Житомирской области погибли трое детей из одной семьи: два мальчика 8 и 17 лет и 12-летняя девочка. Также травмирован еще один 14-летний мальчик.
В тот же день в Харькове во время обстрела ранен 14-летний мальчик.
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