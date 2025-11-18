18:17  18 ноября
18 ноября 2025, 23:30

Украина заработала на экспорте мяса более 100 миллионов долларов всего за месяц

18 ноября 2025, 23:30
В октябре 2025 года Украина экспортировала больше мяса птицы, чем в сентябре. Это принесло более 100 миллионов долларов

Об этом сообщает "Агро-Бизнес", передает RegioNews.

Отмечается, что за октябрь 2025 Украина экспортировала 38,3 тысячи тонн мяча птицы. Это на 4% больше, чем было в сентябре. Выручка от экспорта увеличилась на 14%, и в октябре цифра достигла 103,9 миллиона долларов.

При этом за 10 месяцев 2025 года общий экспорт мяса птицы из Украины уменьшился на 0,8% и составил 368,7 тысячи тонн. В деньгах это 911,7 миллиона долларов. Это на 15% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Известно, что главными покупателями с января по октябрь были следующие страны: Нидерланды (16,5%), Саудовская Аравия (11,8%), Словакия (7,3%) и Великобритания (11,5%). Доля стран ЕС от общего экспорта составила 29,3% (108,2 тыс. т).

Напомним, ранее эксперты рассказывали, что Украина сократила производство сливочного масла после активного летнего экспорта – склады предприятий заполнились, а стабильно продавать продукцию в стране могут только те производители, которые готовы существенно снижать цены до убыточного уровня.

11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
