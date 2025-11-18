Иллюстративное фото

В октябре 2025 года Украина экспортировала больше мяса птицы, чем в сентябре. Это принесло более 100 миллионов долларов

Об этом сообщает "Агро-Бизнес", передает RegioNews .

Отмечается, что за октябрь 2025 Украина экспортировала 38,3 тысячи тонн мяча птицы. Это на 4% больше, чем было в сентябре. Выручка от экспорта увеличилась на 14%, и в октябре цифра достигла 103,9 миллиона долларов.

При этом за 10 месяцев 2025 года общий экспорт мяса птицы из Украины уменьшился на 0,8% и составил 368,7 тысячи тонн. В деньгах это 911,7 миллиона долларов. Это на 15% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Известно, что главными покупателями с января по октябрь были следующие страны: Нидерланды (16,5%), Саудовская Аравия (11,8%), Словакия (7,3%) и Великобритания (11,5%). Доля стран ЕС от общего экспорта составила 29,3% (108,2 тыс. т).

Напомним, ранее эксперты рассказывали, что Украина сократила производство сливочного масла после активного летнего экспорта – склады предприятий заполнились, а стабильно продавать продукцию в стране могут только те производители, которые готовы существенно снижать цены до убыточного уровня.