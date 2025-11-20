Повернення коштів виробникам: у Раду внесли законопроєкт про мита на сою та ріпак

Ілюстративне фото

У Верховній Раді України зареєстровано проєкт закону про внесення змін до статті 1-1 Закону України. Йдеться про ставки вивізного (експортного) мита на насіння деяких видів олійних культур

Про це повідомляє "Агро-Бізнес", передає RegioNews.

Документ передбачає повернення коштів аграріям. Йдеться про гроші, які були сплачені у вигляді експортних мит на сою та ріпак. Зазначається, що законопроєкт отримав підтримку від більшості парламентських фракцій, і це має шанс на успішне проходження в парламенті.

Законопроєкт пропонує, що вивізне мито, яке було сплачене у період з 4 вересня 2025 року суб’єктами господарювання, які відповідно до цієї статті звільняються від його сплати, вважається надмірно сплаченим та повертається у порядку, визначеному статтею 301 Митного кодексу України та статтею 43 Податкового кодексу України за умови наявності висновку про походження товару, виданого "Торгово-промисловою палатою України" або регіональною торгово-промисловою палатою, що підтверджує власне вирощування відповідних товарів.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в Україні ціни на ріпак різко зросли через скорочення пропозиції та очікування змін у правилах експорту. Обсяги постачання за кордон впали у десятки разів, а переробники продовжують підіймати закупівельні ціни.