Разминирование в Украине: фермеры получили еще более 34 тысяч гектаров

Фото из открытых источников

С начала года в Украине было очищено от взрывоопасных предметов 34,3 тысяч гектаров земель сельскохозяйственного назначения. При этом в Минобороны отмечают, что был принят ряд важных решений, которые повлияют на дальнейшее усовершенствование и развитие противоминной деятельности в Украине.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает RegioNews.

Отмечается, что с начала года в Украине было обследовано более 43 тысяч гектаров. По словам заместителя министра обороны Ивана Гаврилюка, теперь к выполнению задач по нетехническому обследованию земель сельскохозяйственного назначения в первую очередь будут привлекаться правительственные операторы противоминной деятельности.

Кроме того, в некоторых случаях решили привлекать к проведению неприбыльных операторов противоминной деятельности.

Напомним, ранее своим прогнозом делились в Счетной палате. По мнению экспертов, полностью очистить сельскохозяйственные земли в Украине от опасных предметов и вернуть их должным образом в возделывание, удастся примерно через 83 года.