Расходы бюджета Украины увеличились почти на 20%: на что потратили больше денег

В Украине за январь-октябрь этого года общая сумма расходов общего фонда государственного бюджета составила 3,16 триллиона гривен. Это на 507,2 миллиарда гривен больше (на 19%), чем в прошлом году

Об этом сообщает Министерство экономики Украины, передает RegioNews.

Расходы общего фонда государственного бюджета на безопасность и оборону за январь-октябрь 2025 составили 2 триллиона гривен или 63,3% от всех расходов общего фонда. В частности, за октябрь израсходовали 220,6 миллиарда гривен.

В частности, больше средств направлено:

1,26 трлн грн – на оплату труда;

524,4 млрд грн – на социальное обеспечение (пенсии, стипендии, социальная помощь);

458 млрд грн - на использование товаров и услуг;

384,4 млрд грн – на субсидии и текущие трансферты предприятиям, учреждениям, организациям;

279,9 млрд грн - на обслуживание государственного долга;

156,3 млрд грн – на трансферты местным бюджетам.

Напомним, украинский бизнес на встрече с МВФ призвал упразднить программу кэшбек. Говорят, что программа дискриминирует малый бизнес и искажает конкуренцию. Для решения проблемы предлагают либо расширить ее на субъектов ССО и пересмотреть критерии, либо вообще отменить.