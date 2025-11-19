15:15  19 ноября
В Днепропетровской области пьяный водитель сбил подростка
14:16  19 ноября
Завтра в Украине будет преобладать холодная погода, но иногда ожидается до +14
11:15  19 ноября
В Харькове пенсионерку спас во время пожара 8-летний внук
19 ноября 2025, 19:35

Расходы бюджета Украины увеличились почти на 20%: на что потратили больше денег

19 ноября 2025, 19:35
Иллюстративное фото
В Украине за январь-октябрь этого года общая сумма расходов общего фонда государственного бюджета составила 3,16 триллиона гривен. Это на 507,2 миллиарда гривен больше (на 19%), чем в прошлом году

Об этом сообщает Министерство экономики Украины, передает RegioNews.

Расходы общего фонда государственного бюджета на безопасность и оборону за январь-октябрь 2025 составили 2 триллиона гривен или 63,3% от всех расходов общего фонда. В частности, за октябрь израсходовали 220,6 миллиарда гривен.

В частности, больше средств направлено:

  • 1,26 трлн грн – на оплату труда;
  • 524,4 млрд грн – на социальное обеспечение (пенсии, стипендии, социальная помощь);
  • 458 млрд грн - на использование товаров и услуг;
  • 384,4 млрд грн – на субсидии и текущие трансферты предприятиям, учреждениям, организациям;
  • 279,9 млрд грн - на обслуживание государственного долга;
  • 156,3 млрд грн – на трансферты местным бюджетам.

Напомним, украинский бизнес на встрече с МВФ призвал упразднить программу кэшбек. Говорят, что программа дискриминирует малый бизнес и искажает конкуренцию. Для решения проблемы предлагают либо расширить ее на субъектов ССО и пересмотреть критерии, либо вообще отменить.

