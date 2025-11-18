Усик отказался от титула чемпиона мира WBO: кто заберет чемпионский пояс

Фото: @roundnboutmedia/@queensberrypromotions

Александр Усик, действующий чемпион мира в сверхтяжелом весе с рекордом 24 победы (15 нокаутов), решил отказаться от титула WBO

Об этом заявила Всемирная боксерская организация, передает RegioNews.

Украинский боксер и его команда официально сообщили WBO о своем решении без разглашения деталей по его причинам.

В результате переговоров с представителями организации стороны договорились о добровольном отказе от чемпионского пояса.

Oleksandr Usyk has relinquished the WBO Heavyweight Championship.



The WBO honors his historic career and calls this a respectful pause—not a farewell. pic.twitter.com/UL2AJYbRmd — WBO (@WorldBoxingOrg) November 17, 2025

Как известно, Усик получил титул WBO в сентябре 2021 года, когда победил британского боксера Энтони Джошуа. С тех пор он пять раз успешно защищал свой статус чемпиона, в том числе в реванше с Джошуа, а также в боях с Даниэлем Дюбуа (дважды) и Тайсоном Фьюри (дважды).

Поскольку следующим соперником Усика должен стать новозеландец Джозеф Паркер, претендовавший на титул по линии WBO, перенос боя заставил Паркера сразиться с британцем Фабио Уордли за временный пояс организации. В этом поединке новозеландец потерпел поражение.

В итоге полноценный чемпионский титул WBO переходит к Фабио Вордли, который теперь ожидает определения следующего оппонента.

Бой Усика с Вордли, который планировали провести в первой половине следующего года, ориентировочно в марте, теперь отменяется.

Напомним, ранее Александр Усик анонсировал новый поединок в 2026 году. Спортсмен, которому сейчас 38 лет, отметил, что продолжит выступать на ринге до 41 года. После завершения спортивной карьеры он планирует построить Академию спорта, чтобы и сам тренироваться, и помогать тренировать других.