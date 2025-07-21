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21 июля 2025, 18:01

Фраза, которую не поняли англичане: Александр Усик случайно создал новый мем в TikTok

21 июля 2025, 18:01
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фото: Instagram/Александр Усик
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Неожиданная фраза Александра Усика на пресс-конференции превратилась в вирусный мем

Об этом сообщает спортсмен в соцсетях, передает RegioNews.

Перед боем-реваншем с Даниэлем Дюбуа украинский боксер Александр Усик в который раз привлек внимание публики, однако в этот раз не только спортивными заявлениями. Во время пресс-конференции спортсмен отреагировал на громкие слова тренера соперника нестандартной фразой на английском:

"Don’t push the horses".

Она является буквальным переводом изречения: "Не гоните лошадей" - и вызвала удивление в зале.

Из-за того, что в английском языке такого фразеологизма не существует, ни переводчик, ни британская сторона не поняли, что имел в виду Усик. В то же время этот момент быстро стал вирусным - отрывок из пресс-конференции разлетелся сетью, а фраза превратилась в мем.

Украинская группа Muesli UA на волне популярности создала музыкальный трек с использованием этой реплики. Александр Усик опубликовал композицию в своем TikTok. Видео быстро набрало популярность. Таким образом, нетривиальные высказывания чемпиона легко вошли в тренды соцсетей.

Ранее сообщалось, Артем Пивоваров и Александр Усик представили совместный трек перед боем с Дюбуа.

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