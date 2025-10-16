Усик активно готовится к новому поединку
Александр Усик анонсировал новый поединок в 2026 году
Как передает RegioNews, в разговоре с журналистами он сообщил , что сейчас активно тренируется, чтобы снова выйти на ринг.
Однако следующим его оппонентом будет точно не Мозес Итаума, считавшийся претендентом на поединок с Усиком.
"Боксовать до 41 года (сейчас Усику 38), а после этого построю академию спорта, буду тренироваться и тренироваться", – заявил украинский боксер.
Ранее промоутер Фрэнк Уоррен заявил, что с уважением относится к решению Александра Усика взять время на возобновление после поединка с Даниэлем Дюбуа.
Как сообщалось, Александр Усик возглавил мировой рейтинг боксеров P4P по версии BoxRec. Однако в профессиональном рейтинге BoxRec он оказался всего на 14-й позиции.
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
Судили военного, который соврал о минировании железнодорожного вокзала в Запорожье
16 октября 2025, 17:25В ДТП Тернопольской области пострадали трое детей
16 октября 2025, 16:59На Днепропетровщине мужчина ударил знакомого ножом в грудь
16 октября 2025, 16:56Путешествие через лес за 9 тысяч долларов: в Закарпатье заблокировали каналы переправки военнообязанных через границу
16 октября 2025, 16:17Синоптикиня предупредила о резком изменении погоды в Украине
16 октября 2025, 16:14Стало известно, как долго будут продолжаться аварийные отключения света
16 октября 2025, 15:59В Одесской области задержали правоохранителя, который за 18 000 долларов обещал перевезти "клиента" через границу
16 октября 2025, 15:41РФ ударила двумя баллистическими ракетами по учебному подразделению ВСУ
16 октября 2025, 15:22В Херсоне загорелась квартира: есть погибшие
16 октября 2025, 15:15
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Все блоги »