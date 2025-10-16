Усик активно готовится к новому поединку

иллюстративное фото: из открытых источников

Как передает RegioNews, в разговоре с журналистами он сообщил , что сейчас активно тренируется, чтобы снова выйти на ринг.

Однако следующим его оппонентом будет точно не Мозес Итаума, считавшийся претендентом на поединок с Усиком.

"Боксовать до 41 года (сейчас Усику 38), а после этого построю академию спорта, буду тренироваться и тренироваться", – заявил украинский боксер.

Ранее промоутер Фрэнк Уоррен заявил, что с уважением относится к решению Александра Усика взять время на возобновление после поединка с Даниэлем Дюбуа.

Как сообщалось, Александр Усик возглавил мировой рейтинг боксеров P4P по версии BoxRec. Однако в профессиональном рейтинге BoxRec он оказался всего на 14-й позиции.