07:55  18 листопада
Усик відмовився від титулу чемпіона світу WBO: хто забере чемпіонський пояс
00:30  18 листопада
Співачка Дорофєєва розповіла, чи планує вона стати мамою
16:16  17 листопада
В Україні значно похолодає, але подекуди очікується до +17
UA | RU
UA | RU
18 листопада 2025, 07:55

Усик відмовився від титулу чемпіона світу WBO: хто забере чемпіонський пояс

18 листопада 2025, 07:55
Читайте также на русском языке
Фото: @roundnboutmedia/@queensberrypromotions
Читайте также
на русском языке

Олександр Усик, чинний чемпіон світу в надважкій вазі з рекордом 24 перемоги (15 нокаутів), вирішив відмовитися від титулу WBO

Про це заявила Всесвітня боксерська організація, передає RegioNews.

Український боксер та його команда офіційно повідомили WBO про своє рішення без розголошення деталей щодо його причин.

В результаті переговорів із представниками організації сторони домовилися про добровільну відмову від чемпіонського поясу.

Як відомо, Усик здобув титул WBO у вересні 2021 року, коли переміг британського боксера Ентоні Джошуа. Відтоді він п'ять разів успішно захищав свій статус чемпіона, зокрема у реванші з Джошуа, а також у боях із Даніелем Дюбуа (двічі) та Тайсоном Ф'юрі (двічі).

Оскільки наступним суперником Усика мав стати новозеландець Джозеф Паркер, що претендував на титул за лінією WBO, перенесення бою змусило Паркера битися з британцем Фабіо Вордлі за тимчасовий пояс організації. У цьому поєдинку новозеландець зазнав поразки.

У підсумку повноцінний чемпіонський титул WBO переходить до Фабіо Вордлі, який тепер очікує на визначення наступного опонента.

Бій Усика з Вордлі, який спершу планували провести у першій половині наступного року, орієнтовно в березні, тепер скасовується.

Нагадаємо, раніше Олександр Усик анонсував новий поєдинок у 2026 році. Спортсмен, якому наразі 38 років, зазначив, що продовжить виступати на рингу до 41 року. Після завершення спортивної кар'єри він планує збудувати академію спорту, щоб і сам тренуватися, і допомагати тренувати інших.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
бокс Усик Олександр боксер титули WBO чемпіонський пояс
Матч Легенд у Лісабоні: збірна світу з Усиком програла Португалії
16 вересня 2025, 10:59
Усик очолив "народний" світовий рейтинг боксерів P4P за версією BoxRec
25 липня 2025, 14:55
Фраза, яку не зрозуміли англійці: Олександр Усик випадково створив новий мем у TikTok
21 липня 2025, 18:01
Всі новини »
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
Масована атака на Дніпропетровщину: численні пошкодження, є постраждалі
18 листопада 2025, 07:52
Усі райони Херсону частково знеструмлені: що відомо
18 листопада 2025, 07:40
Масовані обстріли Дніпра: "Укрзалізниця" повідомляє про затримку поїздів
18 листопада 2025, 07:38
Армія РФ за добу втратила на війні проти України майже 1000 військових
18 листопада 2025, 07:29
Суд продовжить обрання запобіжного заходу Чернишову 18 листопада
18 листопада 2025, 07:25
Берестин на Харківщині під ракетним ударом: загинула 17-річна дівчина
18 листопада 2025, 07:07
Співак Артем Пивоваров довів усіх прихильників до сліз на концерті несподіваним подарунком дитині
18 листопада 2025, 01:50
"Я була дуже здивована": акторка Наталка Денисенко розповіла про екстремальне побачення
18 листопада 2025, 01:30
"Якого біса?": ведуча Леся Нікітюк розповіла, які чутки про неї її дратували після материнства
18 листопада 2025, 00:50
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Юрій Касьянов
Всі блоги »