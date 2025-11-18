Усик відмовився від титулу чемпіона світу WBO: хто забере чемпіонський пояс

Фото: @roundnboutmedia/@queensberrypromotions

Олександр Усик, чинний чемпіон світу в надважкій вазі з рекордом 24 перемоги (15 нокаутів), вирішив відмовитися від титулу WBO

Про це заявила Всесвітня боксерська організація, передає RegioNews.

Український боксер та його команда офіційно повідомили WBO про своє рішення без розголошення деталей щодо його причин.

В результаті переговорів із представниками організації сторони домовилися про добровільну відмову від чемпіонського поясу.

Oleksandr Usyk has relinquished the WBO Heavyweight Championship.



The WBO honors his historic career and calls this a respectful pause—not a farewell. pic.twitter.com/UL2AJYbRmd — WBO (@WorldBoxingOrg) November 17, 2025

Як відомо, Усик здобув титул WBO у вересні 2021 року, коли переміг британського боксера Ентоні Джошуа. Відтоді він п'ять разів успішно захищав свій статус чемпіона, зокрема у реванші з Джошуа, а також у боях із Даніелем Дюбуа (двічі) та Тайсоном Ф'юрі (двічі).

Оскільки наступним суперником Усика мав стати новозеландець Джозеф Паркер, що претендував на титул за лінією WBO, перенесення бою змусило Паркера битися з британцем Фабіо Вордлі за тимчасовий пояс організації. У цьому поєдинку новозеландець зазнав поразки.

У підсумку повноцінний чемпіонський титул WBO переходить до Фабіо Вордлі, який тепер очікує на визначення наступного опонента.

Бій Усика з Вордлі, який спершу планували провести у першій половині наступного року, орієнтовно в березні, тепер скасовується.

Нагадаємо, раніше Олександр Усик анонсував новий поєдинок у 2026 році. Спортсмен, якому наразі 38 років, зазначив, що продовжить виступати на рингу до 41 року. Після завершення спортивної кар'єри він планує збудувати академію спорту, щоб і сам тренуватися, і допомагати тренувати інших.