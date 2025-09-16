10:59  16 сентября
Матч Легенд в Лиссабоне: сборная мира с Усиком проиграла Португалии
08:20  16 сентября
Наркотики в печенье и масле: на Волыни супруги организовали "сладкий" наркобизнес
02:30  16 сентября
В Украине изменились цены на овощи: что стало дороже
UA | RU
UA | RU
16 сентября 2025, 10:59

Матч Легенд в Лиссабоне: сборная мира с Усиком проиграла Португалии

16 сентября 2025, 10:59
Читайте також українською мовою
Cкриншот с трансляции
Читайте також
українською мовою

Абсолютный чемпион мира в сверхтяжелом весе Александр Усик принял участие в прошедшем в Лиссабоне благотворительном футбольном матче. На поле встретились сборная легенд мирового футбола и команда звезд Португалии – как бывших, так и нынешних

Об этом пишет "Корреспондент", передает RegioNews.

Игра проходила в формате два тайма по 40 минут.

Усик, имеющий контракт с житомирским ФК "Полесье", провел на поле около 20 минут – часть первого тайма (17 минут) и вышел снова с 74-й по 80-ю минуту. Голов или результативных передач он не записал на свой счет.

Сборная Португалии уверенно выиграла со счетом 4:1. В ее составе забивали Педру Паулета, Элдер Поштига, Луиш Фигу и Пепе.

Единственный мяч за сборную Легенд Мира провел легендарный англичанин Майкл Оуэн.

Напомним, 15 сентября в Лиссабоне состоялся масштабный благотворительный Матч Легенд, собравший звезд мирового футбола со всего мира. Цель мероприятия – собрать более 1 миллиона евро, которые будут направлены на поддержку благотворительных организаций, помогающих в решении социальных и гуманитарных вопросов.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
футбол поле Усик Александр боксер Португалия Матч Легенд
В Днепре появится новый футбольный клуб "Днепр 1918"
06 августа 2025, 17:46
19-летний вратарь "Кривбасса" не вернулся в Украину с предсезонных сборов в Словении
04 августа 2025, 17:03
Усик возглавил "народный" мировой рейтинг боксеров P4P по версии BoxRec
25 июля 2025, 14:55
Все новости »
15 сентября 2025
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников
Украинцы уже "разобрались" в страшном преступлении и назначили виновных, каждый своего, игнорируя факты и даже здравый смысл
12 сентября 2025
"Полтавские фортификации" от Пронина. Кто и как в Украине наживается на войне
Полтавскую областную военную власть, нынешнюю и прежнюю, обвинили в многомиллионных сделках во время строительства оборонительных сооружений
11 сентября 2025
Бесплатное жилье и выплаты: как в регионах пытаются создавать лучшее будущее для детей
С началом полномасштабной войны уровень бедности в Украине вырос в два раза. Об этом свидетельствуют данные Всемирного банка. Одними из тех, кто сегодня относится к наиболее уязвимым категориям населе...
10 сентября 2025
НАБУ против Молчановой: чем известна столичная застройщица и причем здесь Иванющенко и Столар
Киевская бизнесвумен вляпалась в скандал с Юрой Енакиевским
В Киеве аферист женился на умершей киевлянке и забрал ее квартиру
16 сентября 2025, 11:35
В Ужгороде ночью произошел пожар в больнице: погиб пациент
16 сентября 2025, 11:28
В Одессе разоблачили группу мошенников, которые выдавали себя за волонтеров и обманывали военных
16 сентября 2025, 11:13
Ночная атака на Запорожье: количество пострадавших увеличилось
16 сентября 2025, 10:55
COVID-19 в Украине: за неделю – 19 смертей и почти 15 тысяч новых случаев
16 сентября 2025, 10:44
В Житомирской области задержали агента РФ, совершившего теракт с гибелью человека
16 сентября 2025, 10:32
Ночная атака дронами на Киевщину: повреждено более 20 автомобилей и дома
16 сентября 2025, 10:15
СБУ будет проводить масштабные меры безопасности во Львове
16 сентября 2025, 10:06
Похитил выручку и скрылся в гостинице: в Житомире задержали вора-стажера
16 сентября 2025, 09:56
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников
"Полтавские фортификации" от Пронина. Кто и как в Украине наживается на войне
Все публикации »
Вадим Денисенко
Владимир Фесенко
Игорь Луценко
Все блоги »