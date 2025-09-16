Матч Легенд в Лиссабоне: сборная мира с Усиком проиграла Португалии

Cкриншот с трансляции

Абсолютный чемпион мира в сверхтяжелом весе Александр Усик принял участие в прошедшем в Лиссабоне благотворительном футбольном матче. На поле встретились сборная легенд мирового футбола и команда звезд Португалии – как бывших, так и нынешних

Об этом пишет "Корреспондент", передает RegioNews.

Игра проходила в формате два тайма по 40 минут.

Усик, имеющий контракт с житомирским ФК "Полесье", провел на поле около 20 минут – часть первого тайма (17 минут) и вышел снова с 74-й по 80-ю минуту. Голов или результативных передач он не записал на свой счет.

Сборная Португалии уверенно выиграла со счетом 4:1. В ее составе забивали Педру Паулета, Элдер Поштига, Луиш Фигу и Пепе.

Единственный мяч за сборную Легенд Мира провел легендарный англичанин Майкл Оуэн.

Undisputed heavyweight champion Oleksandr Usyk playing in the Portugal Legends vs World Legends football game today. @legendsmatch1pic.twitter.com/rlcA3yxqAn — EverythingBoxing Darshan Desai (@EverythingBoxi2) September 15, 2025

Напомним, 15 сентября в Лиссабоне состоялся масштабный благотворительный Матч Легенд, собравший звезд мирового футбола со всего мира. Цель мероприятия – собрать более 1 миллиона евро, которые будут направлены на поддержку благотворительных организаций, помогающих в решении социальных и гуманитарных вопросов.