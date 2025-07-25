Усик возглавил "народный" мировой рейтинг боксеров P4P по версии BoxRec

фото: facebook.com/Alexanderusyk

Абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе, обладатель титулов WBA, WBO, IBF, IBO и WBC, украинец Александр Усик возглавил обновленный фанатский рейтинг Pound for Pound (P4P). Но в профессиональном рейтинге BoxRec он оказался всего на 14 позиции

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на авторитетный статистический портал BoxRec .

Рейтинг P4P ("pound for pound") определяет лучших боксеров вне зависимости от их весовой категории. В нем оцениваются не только титулы и рекорды, но и уровень соперников, которых победил боец, и общее качество его выступлений.

Пользователи сайта чаще всего голосуют именно за украинца Александра Усика.

Топ-10 "народного" рейтинга P4P по версии BoxRec по состоянию на июль:

Александр Усик (Украина);

Наоя Иноуэ (Япония);

Теренс Кроуфорд (США);

дмитрий бивол (рф);

Артур Бетербиев (Канада);

Сауль Альварес (Мексика);

Джесси Родригес (США);

Дзунто Накатани (Япония);

Давид Бенавидес (США);

Шакур Стивенсон (США).

В то же время по данным компьютеризированной системы портала BoxRec в рейтинге лучших боксеров мира абсолютный чемпион Александр Усик занял всего 14 место.

Так, лидером рейтинга P4P BoxRec является абсолютный чемпион мира во втором самом легком весе японец Наоя Иноуэ.

Напомним, ранее сообщалось, Тайсон Фьюри бросил вызов Усику. Бой запланирован на апрель 2026 года.