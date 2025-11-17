18:43  17 листопада
17 листопада 2025, 23:30

Як в Україні зросли ціни продукти за тиждень: що подорожчало більше, а що менше

17 листопада 2025, 23:30
Фото з відкритих джерел
За останній тиждень низка овочів в Україні подешевшала. При цьому капуста та огірки зростали в ціні

Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

В Україні за останній тиждень подешевшала картопля: до 9-12 гривень за кілограм. При цьому білокачанна капуста подорожчала до 9-11 гривень за кілограм. Дорожчати почав і огірок: ціна зросла до 80-120 гривень за кілограм.

Помідори та солодкий перець впали в ціні: до 45-60 та 90-115 гривень за кілограм відповідно. Броколі впало в ціні до 40-48 гривень за кілограм, а цвітна та пекінська капусти подешевшали до 20-28 гривень та 15-20 гривень за кілограм відповідно.

Подешевшали також редиска (23 – 28 гривень за кілограм), часник (40 – 130 гривень за кілограм) і зелена цибуля (75 – 85 гривень за кілограм).

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в Україні за останній рік у 2,2 раза подорожчали яблука. При цьому експерти прогнозують, що популярний фрукт до кінця року знову зросте в ціні.

11 листопада 2025
