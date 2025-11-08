Молочные продукты "на вес золота": какие цены в Украине на кефир, сметану и молоко

Иллюстративное фото

В Украине в основном молочные продукты растут в цене. Подешевели лишь определенные виды свежей молочной продукции и сыров

Об этом сообщает Экономическая правда, передает RegioNews.

"Цены на молочный ряд в украинских супермаркетах остаются высокими из-за роста затрат производителей на электроэнергию, несмотря на слабый спрос на внутреннем рынке и падение цен на молочные продукты на экспортных рынках", - говорит аналитик Ассоциации производителей молока Георгий Кухалейшвили.

Молоко пастеризованное жирностью до 2,6% в пленке в среднем стоит 47,61 грн/кг. Это на 1% меньше, чем в прошлом месяце, но на 20% больше, чем в прошлом году.

Кефир жирностью 2,5% в пленке в среднем стоит 57,16 грн. за кг. Это на 17% дороже, чем в прошлом году. Сметана жирностью 15% в стаканах в среднем стоит 189,99 грн за кг: это подорожание на 21%, если сравнивать с прошлым годом.

Средняя цена на йогурт питьевой жирностью от 1,6 до 2,8% в пластиковых бутылках составила 114,49 грн за кг. Это на 16% больше, чем в прошлом году. Сливочное масло жирностью от 72,5 до 73% отечественного производства в среднем стоит 588,80 грн за кг: на 18% дороже, если сравнивать с прошлым годом.

Сыр украинский жирностью 50% в среднем стоит 603,46 грн за кг. Если сравнивать с прошлым годом, то это подорожание на 22%.

Напомним, ранее эксперты рассказывали, что сейчас в Украине стабильно продают сливочное масло только те производители, которые готовы существенно снижать цены. При этом текущий уровень цен для большинства производителей убыточен. Особенно для тех, кто работает в сегменте масла вместе с обезжиренным сухим молоком или казеином.