В Чернигове женщину обманули более чем на 73 тысячи гривен: в чем опасность "легкого заработка"

Об этом сообщила полиция Черниговской области, передает RegioNews.

По информации правоохранителей, женщина зарегистрировалась на популярном интернет-сайте, где ей пообещали заработок с процентами за выкуп недорогих товаров. Сначала система казалась надежной – после нескольких покупок она действительно получала небольшие выплаты.

Впоследствии с ней связался "менеджер", предложивший перейти по ссылке и покупать более дорогие товары, чтобы увеличить прибыль. В предпринимательском азарте женщина перечислила на указанные счета около 73 тысячи гривен, однако после этого ни денег, ни процентов не получила.

Поняв, что стала жертвой мошенничества, пострадавшая обратилась в полицию. По факту происшествия возбуждено уголовное производство по ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество).

Правоохранители призывают граждан соблюдать осторожность с онлайн-предложениями и не переходить по сомнительным ссылкам.

Как сообщалось, в Тернопольской области мошенники, выдавая себя за сотрудников спецслужб, "развели" женщину на 160 тысяч гривен. Это произошло в конце августа этого года.