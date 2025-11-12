В Чернигове женщину обманули более чем на 73 тысячи гривен: в чем опасность "легкого заработка"
В Чернигове 28-летняя местная жительница потеряла почти 73 тысячи гривен, пытаясь заработать онлайн из-за схемы "выкупа товаров"
Об этом сообщила полиция Черниговской области, передает RegioNews.
По информации правоохранителей, женщина зарегистрировалась на популярном интернет-сайте, где ей пообещали заработок с процентами за выкуп недорогих товаров. Сначала система казалась надежной – после нескольких покупок она действительно получала небольшие выплаты.
Впоследствии с ней связался "менеджер", предложивший перейти по ссылке и покупать более дорогие товары, чтобы увеличить прибыль. В предпринимательском азарте женщина перечислила на указанные счета около 73 тысячи гривен, однако после этого ни денег, ни процентов не получила.
Поняв, что стала жертвой мошенничества, пострадавшая обратилась в полицию. По факту происшествия возбуждено уголовное производство по ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество).
Правоохранители призывают граждан соблюдать осторожность с онлайн-предложениями и не переходить по сомнительным ссылкам.
Как сообщалось, в Тернопольской области мошенники, выдавая себя за сотрудников спецслужб, "развели" женщину на 160 тысяч гривен. Это произошло в конце августа этого года.