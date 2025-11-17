Голова "Укрпошти" заробляє понад пів мільйона на місяць: Ігор Смілянський розповів про своє життя та роботу

Генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський заробляє майже 600 тисяч гривень на місяць, але при цьому не має власного житла та авто. Він орендує квартиру в Києві, пересувається пішки та інколи користується службовим автомобілем

Про це Смілянський розповів в інтерв'ю на YouTube-каналі Пряма червона, передає RegioNews.

Попри високий рівень заробітної плати та важливу посаду, керівник "Укрпошти" підкреслює, що його спосіб життя залишається скромним. "У мене нічого немає. Реально – я орендую квартиру у Києві, у мене немає навіть власної машини", — заявив він.

У 2024 році офіційна зарплата Смілянського склала понад 11,7 мільйона гривень до оподаткування, що становить близько 600 тисяч гривень на місяць. Окрім основного окладу, він отримує 15% доплату за роботу з державною таємницею, але відмовився від премії з початку війни. Смілянський також є податковим резидентом США, де сплачує частину податків (близько 2,1 млн грн), а також платить понад 2,3 млн грн в Україні.

Голова "Укрпошти" зазначив, що для нього важливо подавати приклад чесної роботи, особливо на посаді керівника державної компанії. Він вважає, що керівники з дорогими автомобілями та майном, але з маленькими зарплатами, можуть демотивувати працівників і погано впливати на репутацію державного сектора.

"Якщо керівник чесно працює, це значно вигідніше для країни", — підкреслив він.

Смілянський також розповів про досягнення "Укрпошти", зокрема автоматизацію сортування посилок. За 22 місяці, навіть під час війни, було відкрито 24 нові сортувальні центри, що дозволяє компанії забезпечувати 98% своєчасної доставки. "Ми доставляємо до Лондона за 3 дні, до Нью-Йорка — за 5-7 днів, а до невеликих містечок України — за 2 тижні", — зазначив гендиректор.

Також "Укрпошта" активно розвиває нові технології, зокрема поштомати, які можуть працювати навіть без мобільного додатку та зв'язку, що є критично важливим для віддалених районів та під час воєнних дій.

Смілянський активно спілкується з громадськістю через соціальні мережі, відповідаючи на коментарі та скарги користувачів, а також особисто контролює логістику компанії. Він вважає, що така відкритість допомагає підвищити довіру до "Укрпошти" і розвіяти "фантомні болі" клієнтів.

Нагадаємо, 30 жовтня на сортувальному центрі одного з поштових операторів в Солом'янському районі під час огляду однієї з посилок стався вибух. Внаслідок цього постраждали п'ятеро осіб – двоє митників і троє співробітників АТ "Укрпошта". Згодом стало відомо, що завдяки митній системі вдалося встановити особу відправника.