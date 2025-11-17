18:43  17 листопада
Стало відомо, як відключатимуть світло 18 листопада
16:16  17 листопада
В Україні значно похолодає, але подекуди очікується до +17
14:35  17 листопада
Спалах гепатиту А на Закарпатті: у туристичному селі вводять обмеження
UA | RU
UA | RU
17 листопада 2025, 18:01

Голова "Укрпошти" заробляє понад пів мільйона на місяць: Ігор Смілянський розповів про своє життя та роботу

17 листопада 2025, 18:01
Читайте также на русском языке
Читайте также
на русском языке

Генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський заробляє майже 600 тисяч гривень на місяць, але при цьому не має власного житла та авто. Він орендує квартиру в Києві, пересувається пішки та інколи користується службовим автомобілем

Про це Смілянський розповів в інтерв'ю на YouTube-каналі Пряма червона, передає RegioNews.

Попри високий рівень заробітної плати та важливу посаду, керівник "Укрпошти" підкреслює, що його спосіб життя залишається скромним. "У мене нічого немає. Реально – я орендую квартиру у Києві, у мене немає навіть власної машини", — заявив він.

У 2024 році офіційна зарплата Смілянського склала понад 11,7 мільйона гривень до оподаткування, що становить близько 600 тисяч гривень на місяць. Окрім основного окладу, він отримує 15% доплату за роботу з державною таємницею, але відмовився від премії з початку війни. Смілянський також є податковим резидентом США, де сплачує частину податків (близько 2,1 млн грн), а також платить понад 2,3 млн грн в Україні.

Голова "Укрпошти" зазначив, що для нього важливо подавати приклад чесної роботи, особливо на посаді керівника державної компанії. Він вважає, що керівники з дорогими автомобілями та майном, але з маленькими зарплатами, можуть демотивувати працівників і погано впливати на репутацію державного сектора.

"Якщо керівник чесно працює, це значно вигідніше для країни", — підкреслив він.

Смілянський також розповів про досягнення "Укрпошти", зокрема автоматизацію сортування посилок. За 22 місяці, навіть під час війни, було відкрито 24 нові сортувальні центри, що дозволяє компанії забезпечувати 98% своєчасної доставки. "Ми доставляємо до Лондона за 3 дні, до Нью-Йорка — за 5-7 днів, а до невеликих містечок України — за 2 тижні", — зазначив гендиректор.

Також "Укрпошта" активно розвиває нові технології, зокрема поштомати, які можуть працювати навіть без мобільного додатку та зв'язку, що є критично важливим для віддалених районів та під час воєнних дій.

Смілянський активно спілкується з громадськістю через соціальні мережі, відповідаючи на коментарі та скарги користувачів, а також особисто контролює логістику компанії. Він вважає, що така відкритість допомагає підвищити довіру до "Укрпошти" і розвіяти "фантомні болі" клієнтів.

Нагадаємо, 30 жовтня на сортувальному центрі одного з поштових операторів в Солом'янському районі під час огляду однієї з посилок стався вибух. Внаслідок цього постраждали п'ятеро осіб – двоє митників і троє співробітників АТ "Укрпошта". Згодом стало відомо, що завдяки митній системі вдалося встановити особу відправника.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
гроші Укрпошта
На Житомирщині пенсіонерка довірила картку знайомій і втратила 68 тис. гривень
14 листопада 2025, 11:05
У Чернігові жінку ошукали на понад 73 тисячі гривень: у чому небезпека "легкого заробітку"
12 листопада 2025, 19:44
НАБУ вилучило понад 4 млн доларів у справі про корупцію в енергетиці
11 листопада 2025, 11:51
Всі новини »
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
Стало відомо, коли Умєров повернеться в Україну
17 листопада 2025, 18:58
Що відбувається навколо детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова
17 листопада 2025, 18:58
Росіяни били по трьох районах Дніпропетровщини: двоє загиблих, троє поранених
17 листопада 2025, 18:55
Стало відомо, як відключатимуть світло 18 листопада
17 листопада 2025, 18:43
В Україні почали автоматично стягувати податкові борги
17 листопада 2025, 18:34
Прокурор САП вимагає взяти Чернишова під варту із заставою 55 млн грн
17 листопада 2025, 18:32
У Слузі народу назріває бунт через Єрмака, – нардеп
17 листопада 2025, 18:24
У Румунії проводять евакуацію через атаку РФ на Україну: деталі
17 листопада 2025, 18:06
Вбив ударом у серце: у Кривому Розі затримали підозрюваного за вбивство 16-річного підлітка біля готелю
17 листопада 2025, 17:59
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Юрій Касьянов
Всі блоги »