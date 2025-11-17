10:56  17 ноября
В Николаевской области из реки достали тело 18-летнего юноши
07:24  17 ноября
На Львовщине водитель взорвал гранату прямо во время остановки полицией
07:49  17 ноября
На Прикарпатье разыскали туристов из Киева, заблудившихся возле Говерлы
17 ноября 2025, 09:39

В Нацполиции рассказали, сколько военных преступлений РФ расследуют в Украине

17 ноября 2025, 09:39
Читайте також українською мовою
Читайте також
українською мовою

С начала полномасштабного вторжения РФ Нацполиция начала более 182 тыс. производств против российских военных и их пособников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Нацполицию.

Детали уголовных производств:

  • 165 957 – военные преступления;
  • 9 375 – посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;
  • 4 621 – коллаборационная деятельность;
  • 420 – государственная измена;
  • 141 – факты сексуального насилия военными РФ.

Преступления против детей (без учета территорий боевых действий и временно оккупированных территорий):

  • 664 погибли;
  • 2 227 ранены;
  • 2 237 пропали без вести;
  • 19546 депортированы в РФ;
  • 47 819 разыскано;
  • 1819 возвращен.

Напомним, в Харькове подходит к концу судебное разбирательство дела против 28-летнего Ахмеда Дудуева, дагестанца и командира российской боевой машины, а также двух других оккупантов. Все трое обвиняются в убийствах в мае 2022 года в Изюме Харьковской области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суды над предателями. Кто из известных коллаборантов уже получил наказание

