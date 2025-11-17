В Нацполиции рассказали, сколько военных преступлений РФ расследуют в Украине

С начала полномасштабного вторжения РФ Нацполиция начала более 182 тыс. производств против российских военных и их пособников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Нацполицию.

Детали уголовных производств:

165 957 – военные преступления;

9 375 – посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;

4 621 – коллаборационная деятельность;

420 – государственная измена;

141 – факты сексуального насилия военными РФ.

Преступления против детей (без учета территорий боевых действий и временно оккупированных территорий):

664 погибли;

2 227 ранены;

2 237 пропали без вести;

19546 депортированы в РФ;

47 819 разыскано;

1819 возвращен.

Напомним, в Харькове подходит к концу судебное разбирательство дела против 28-летнего Ахмеда Дудуева, дагестанца и командира российской боевой машины, а также двух других оккупантов. Все трое обвиняются в убийствах в мае 2022 года в Изюме Харьковской области.

