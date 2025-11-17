У Нацполіції розповіли, скільки воєнних злочинів РФ розслідують в Україні
З початку повномасштабного вторгнення РФ Нацполіція розпочала понад 182 тис. проваджень проти російських військових та їхніх пособників
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Нацполіцію.
Деталі кримінальних проваджень:
- 165 957 – воєнні злочини;
- 9 375 – посягання на територіальну цілісність і недоторканість України;
- 4 621 – колабораційна діяльність;
- 420 – державна зрада;
- 141 – факти сексуального насильства військовими РФ.
Злочини проти дітей (без урахування територій бойових дій та тимчасово окупованих територій):
- 664 загинули;
- 2 227 поранені;
- 2 237 зникли безвісти;
- 19 546 депортовані до РФ;
- 47 819 розшукано;
- 1 819 повернуто.
Нагадаємо, у Харкові добігає кінця судовий розгляд справи проти 28-річного Ахмеда Дудуєва, дагестанця та командира російської бойової машини, а також двох інших окупантів. Усі троє обвинувачуються у вбивствах у травні 2022 року в Ізюмі на Харківщині.
