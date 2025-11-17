У Нацполіції розповіли, скільки воєнних злочинів РФ розслідують в Україні

Ілюстративне фото: BBC

З початку повномасштабного вторгнення РФ Нацполіція розпочала понад 182 тис. проваджень проти російських військових та їхніх пособників

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Нацполіцію.

Деталі кримінальних проваджень:

165 957 – воєнні злочини;

9 375 – посягання на територіальну цілісність і недоторканість України;

4 621 – колабораційна діяльність;

420 – державна зрада;

141 – факти сексуального насильства військовими РФ.

Злочини проти дітей (без урахування територій бойових дій та тимчасово окупованих територій):

664 загинули;

2 227 поранені;

2 237 зникли безвісти;

19 546 депортовані до РФ;

47 819 розшукано;

1 819 повернуто.

Нагадаємо, у Харкові добігає кінця судовий розгляд справи проти 28-річного Ахмеда Дудуєва, дагестанця та командира російської бойової машини, а також двох інших окупантів. Усі троє обвинувачуються у вбивствах у травні 2022 року в Ізюмі на Харківщині.

Читайте також: Суди над зрадниками. Хто з відомих колаборантів уже отримав покарання