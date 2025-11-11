Суд над российским командиром Дудуевым в Харькове: детали дела

Фото: "Думка"

В Харькове судебное слушание дела против 28-летнего дагестанца Ахмеда Дудуева, российского командира боевой машины и двух других оккупантов выходит на завершающую стадию

Об этом пишет издание "Думка", передает RegioNews.

Все трое обвиняются в убийствах в мае 2022 года в Изюме Харьковской области. Приговор в специальном судебном разбирательстве заочно, по словам прокурора Николая Гармаша, ожидается в первой декаде 2026 года. Всем трем грозит пожизненное заключение.

Очередное заседание Шевченковского райсуда Харькова состоялось 5 ноября, однако длилось всего 5 минут из-за отсутствия свидетелей. Суд постановил вручить свидетелям повестки для участия в следующем заседании, назначенном на 12 ноября.

Обвиняемый Ахмед Дудуев

Дудуев вместе с Дмитрием Коновниным и Сергеем Резником обвиняется в двух гражданских убийствах – судебного эксперта Федора Здебского и предпринимателя Олега Салиги.

По данным следствия, обвиняемые похищали и пытали жертв, а тела обнаружили в массовых захоронениях в Изюме.

Массовое захоронение в Изюме / Фото: "Думка"

Кроме того, Дудуеву и командиру 27-й механизированной бригады 1-й танковой армии РФ Сергею Сафонову заочно сообщили о подозрении в пытках гражданских, в том числе похищенного полицейского. В случае доказательства вины Дудуеву грозит пожизненное лишение свободы, а по делу о жестоком обращении с гражданскими – от 8 до 12 лет тюрьмы.

Как и раньше, не пропускающая ни одного заседания гражданская жена Федора Здебского Валентина Курило надеется на то, что ее муж может быть живым.

Впрочем, в комментарии корреспонденту "Думки" прокуратура опровергла эту версию. По данным прокуратуры, дело об убийстве Здебского начало еще в 2022 году расследовать оккупационная комендатура города Изюм.

Материалы этого расследования были обнаружены в Изюме после деоккупации, именно благодаря им удалось выйти на Дудуева и его вероятных сообщников. В деле, которое начали расследовать россияне, есть вывод о гибели Здебского.

Тело Федора Здебского

