Силы обороны Украины поразили НПЗ в Самарской области и базу БпЛА "Рубикон"
Украинские защитники нанесли удары по важным объектам инфраструктуры России, которые играют ключевую роль в обеспечении армии
Об этом сообщила пресс-служба Генштаба, передает RegioNews.
В частности, Силы обороны поразили Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области РФ. Его мощность составляет 8,8 млн. тонн переработки в год, а продукция включает более 20 видов товарных нефтепродуктов.
Предприятие является одним из основных производителей горючего высокого сорта для реактивных двигателей.
В районе объекта зафиксированы взрывы и пожар, степень повреждений уточняется.
Кроме того, на временно оккупированной территории Донецкой области была поражена база хранения ударных БПЛА подразделения "Рубикон" и перекачивающая станция горюче-смазочных материалов.
Также уточнены последствия предварительного удара по Рязанскому НПЗ:
- повреждены установки первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-4 и ЭЛОУ-АВТ-6,
- резервуар с нефтепродуктами,
- эстакаду трубопроводов.
В Силах обороны отмечают, что продолжат действия, направленные на снижение наступательного потенциала российских оккупационных войск и принуждение РФ прекратить агрессию против Украины.
Напомним, украинские военные нанесли точечный удар по месту хранения и обслуживания российских ударных беспилотников "Орион" во временно оккупированном Крыму.