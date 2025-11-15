Дождь и местами мокрый снег: прогноз погоды в Украине на 16 ноября
В воскресенье, 16 ноября, в Украине ожидается облачная погода с прояснениями, а в отдельных регионах - дожди и мокрый снег
Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает RegioNews.
Ночью на северо-востоке небольшой дождь и мокрый снег.
Днем осадки пройдут в западных областях, а также Житомирской, Винницкой и Киевской. В Карпатах умеренный дождь.
На остальной территории существенных осадков не прогнозируется.
Ночью и утром в южных областях и Прикарпатье возможен туман.
Температура:
Север страны:
- ночью от +2° до –3°,
- днем +3…+8°.
Другие регионы:
- ночью +2…+7°,
- днем +6…+11°.
Юг:
- днем +9…+14°.
Ветер - преимущественно восточный, 5-10 м/с.
Погода в Киеве и области
В столице и области облачно с прояснениями.
Ночью без осадков,
Днем небольшой дождь,
Ветер восточный, 5-10 м/с.
Температура :
В области: ночью от +2° до –3°, днем +3…+8°.
В Киеве ночью около 0°, днем +4…+6°.
Ранее в Укргидрометцентре рассказали, когда в Украине похолодает и ожидать снега. По данным синоптиков, в ближайшие дни сохранится прохладная, но бесснежная погода.