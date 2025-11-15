14:21  15 ноября
15 ноября 2025, 17:56

Дождь и местами мокрый снег: прогноз погоды в Украине на 16 ноября

15 ноября 2025, 17:56
В воскресенье, 16 ноября, в Украине ожидается облачная погода с прояснениями, а в отдельных регионах - дожди и мокрый снег

Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает RegioNews.

Ночью на северо-востоке небольшой дождь и мокрый снег.

Днем осадки пройдут в западных областях, а также Житомирской, Винницкой и Киевской. В Карпатах умеренный дождь.

На остальной территории существенных осадков не прогнозируется.

Ночью и утром в южных областях и Прикарпатье возможен туман.

Температура:

Север страны:

  • ночью от +2° до –3°,
  • днем +3…+8°.

Другие регионы:

  • ночью +2…+7°,
  • днем +6…+11°.

Юг:

  • днем +9…+14°.

Ветер - преимущественно восточный, 5-10 м/с.

Погода в Киеве и области

В столице и области облачно с прояснениями.

Ночью без осадков,

Днем небольшой дождь,

Ветер восточный, 5-10 м/с.

Температура :

В области: ночью от +2° до –3°, днем +3…+8°.

В Киеве ночью около 0°, днем +4…+6°.

Ранее в Укргидрометцентре рассказали, когда в Украине похолодает и ожидать снега. По данным синоптиков, в ближайшие дни сохранится прохладная, но бесснежная погода.

