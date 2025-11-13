В Украине идет потепление: где и когда повысится температура

иллюстративное фото: из открытых источников

В ближайшие дни в Украине потеплеет. Самым высоким завтра ожидается температура воздуха в западных областях, днем там будет +10…+14 градусов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прогноз Натальи Диденко.

По ее словам, на остальной территории Украины в течение дня 14 ноября ожидается +7…+12 градусов.

"Внимательно. Будет в пятницу порывистым юго-западный ветер, временами до 7-14 метров в секунду, укутывайтесь поплотнее и не задерживайтесь под окнами многоэтажек", – отметила она.

В Киеве 14 ноября без осадков, порывистый ветер и днем около +10 градусов.

Как сообщалось, 13 ноября прояснения возможны только в западных областях Украины. На остальной территории – плотная облачность, местами небольшие дожди.