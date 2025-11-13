В Украине идет потепление: где и когда повысится температура
В ближайшие дни в Украине потеплеет. Самым высоким завтра ожидается температура воздуха в западных областях, днем там будет +10…+14 градусов
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прогноз Натальи Диденко.
По ее словам, на остальной территории Украины в течение дня 14 ноября ожидается +7…+12 градусов.
"Внимательно. Будет в пятницу порывистым юго-западный ветер, временами до 7-14 метров в секунду, укутывайтесь поплотнее и не задерживайтесь под окнами многоэтажек", – отметила она.
В Киеве 14 ноября без осадков, порывистый ветер и днем около +10 градусов.
Как сообщалось, 13 ноября прояснения возможны только в западных областях Украины. На остальной территории – плотная облачность, местами небольшие дожди.
Зима близко? В Укргидрометцентре рассказали, когда в Украине похолодает и ждать ли снегаВсе новости »
11 ноября 2025, 18:05На Украину надвигается циклон с дождями и похолоданием
10 ноября 2025, 17:39Какая будет зима и погода на Новый год: метеоролог удивила прогнозом
29 октября 2025, 19:59
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
Издевался над бывшей женой в присутствии ребенка: в Хмельницкой области рассмотрели дело о психологическом насилии - какое решение суда
13 ноября 2025, 14:25Стали известны подробности задержания дельца с фамилией Ермак
13 ноября 2025, 14:04Коррупция и война: как не дать Украине погибнуть в "стране мечтаний"
13 ноября 2025, 13:56В Одесской области девочка принесла гранату в школу, она взорвалась
13 ноября 2025, 13:51Инцидент с полицией в Луцке: водитель получил перелом колена
13 ноября 2025, 13:42В Киеве расследуют хищение средств на Труханов и Венецианские острова: что известно о схеме
13 ноября 2025, 13:35Россияне массово минируют Херсон из дронов
13 ноября 2025, 13:29Как россияне, когда-то вместе с украинцами освобождавшие Европу от нацизма и фашизма – сами стали фашистами?
13 ноября 2025, 13:16Зеленский рассказал, когда последний раз общался с Миндичем
13 ноября 2025, 13:15Один из водителей был пьян: во Львове в ДТП травмировались три человека
13 ноября 2025, 13:05
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело