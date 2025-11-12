14:24  12 ноября
Завтра в Украине ожидается до +13 градусов: где будет теплее всего
12:50  12 ноября
СБУ предотвратила серию терактов в Киеве
12:38  12 ноября
Погибшему фермеру из Херсонской области присвоили звание Героя Украины
иллюстративное фото: из открытых источников
В четверг, 13 ноября, прояснения возможны только в западных областях Украины. На остальной территории – плотная облачность, местами небольшие дожди

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прогноз Натальи Диденко.

По ее словам, завтра температура воздуха в течение дня самой высокой ожидается в южной части и на западе Украины, +9…+13 градусов. В других регионах будет +7…+11 градусов.

Прохладнее завтра будет на Черниговщине, Киевщине и Черкасщине, всего +5…+9 градусов.

В Киеве 13-го ноября будет облачная погода с небольшим дождем ночью и утром, днем без существенных осадков. Температура воздуха будет колебаться в пределах +6…+7 градусов.

"В пятницу-субботу немного потеплеет, до +10…+14 градусов, в воскресенье – ощутимо похолодает, где-то до +4…+9 градусов (в южной части еще будет тепло)", – подытожила Н.Диденко.

Ранее в Укргидрометцентре рассказали, когда в Украине похолодает и ожидать снега. По данным синоптиков, в ближайшие дни сохранится прохладная, но бесснежная погода.

погода прогноз Синоптики ноябрь
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
