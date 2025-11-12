Завтра в Украине ожидается до +13 градусов: где будет теплее всего

иллюстративное фото: из открытых источников

В четверг, 13 ноября, прояснения возможны только в западных областях Украины. На остальной территории – плотная облачность, местами небольшие дожди

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прогноз Натальи Диденко.

По ее словам, завтра температура воздуха в течение дня самой высокой ожидается в южной части и на западе Украины, +9…+13 градусов. В других регионах будет +7…+11 градусов.

Прохладнее завтра будет на Черниговщине, Киевщине и Черкасщине, всего +5…+9 градусов.

В Киеве 13-го ноября будет облачная погода с небольшим дождем ночью и утром, днем без существенных осадков. Температура воздуха будет колебаться в пределах +6…+7 градусов.

"В пятницу-субботу немного потеплеет, до +10…+14 градусов, в воскресенье – ощутимо похолодает, где-то до +4…+9 градусов (в южной части еще будет тепло)", – подытожила Н.Диденко.

Ранее в Укргидрометцентре рассказали, когда в Украине похолодает и ожидать снега. По данным синоптиков, в ближайшие дни сохранится прохладная, но бесснежная погода.