Дощі та місцями мокрий сніг: прогноз погоди в Україні на 16 листопада
У неділю, 16 листопада, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями, а в окремих регіонах — дощі та мокрий сніг
Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає RegioNews.
Вночі на північному сході — невеликий дощ та мокрий сніг.
Вдень опади пройдуть у західних областях, а також у Житомирській, Вінницькій та Київській. У Карпатах — помірний дощ.
На решті території істотних опадів не прогнозують.
Вночі та зранку у південних областях і на Прикарпатті можливий туман.
Температура:
Північ країни:
- вночі від +2° до –3°,
- вдень +3…+8°.
Інші регіони:
- вночі +2…+7°,
- вдень +6…+11°.
Південь:
- вдень +9…+14°.
Вітер — переважно східний, 5–10 м/с.
Погода в Києві та області
У столиці та області буде хмарно з проясненнями.
Вночі — без опадів,
Вдень — невеликий дощ,
Вітер — східний, 5–10 м/с.
Температура:
В області: вночі від +2° до –3°, вдень +3…+8°.
У Києві: вночі близько 0°, вдень +4…+6°.
Раніше в Укргідрометцентрі розповіли, коли в Україні похолодає та чи чекати снігу. За даними синоптиків, найближчими днями збережеться прохолодна, але безсніжна погода.