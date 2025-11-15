Дощі та місцями мокрий сніг: прогноз погоди в Україні на 16 листопада

У неділю, 16 листопада, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями, а в окремих регіонах — дощі та мокрий сніг

Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає RegioNews.

Вночі на північному сході — невеликий дощ та мокрий сніг.

Вдень опади пройдуть у західних областях, а також у Житомирській, Вінницькій та Київській. У Карпатах — помірний дощ.

На решті території істотних опадів не прогнозують.

Вночі та зранку у південних областях і на Прикарпатті можливий туман.

Температура:

Північ країни:

вночі від +2° до –3°,

вдень +3…+8°.

Інші регіони:

вночі +2…+7°,

вдень +6…+11°.

Південь:

вдень +9…+14°.

Вітер — переважно східний, 5–10 м/с.

Погода в Києві та області

У столиці та області буде хмарно з проясненнями.

Вночі — без опадів,

Вдень — невеликий дощ,

Вітер — східний, 5–10 м/с.

Температура:

В області: вночі від +2° до –3°, вдень +3…+8°.

У Києві: вночі близько 0°, вдень +4…+6°.

Раніше в Укргідрометцентрі розповіли, коли в Україні похолодає та чи чекати снігу. За даними синоптиків, найближчими днями збережеться прохолодна, але безсніжна погода.