14:21  15 ноября
Зеленский анонсировал новые элементы "Зимней поддержки"
16:04  14 ноября
На Волыни задержали пограничников, которые помогали мужчинам незаконно уехать за границу
15:12  14 ноября
В Киеве правоохранители задержали главу политической партии на взятке в 160 00 долларов
15 ноября 2025, 13:29

Украинские подразделения оставили Нововасиловское и отошли на более выгодные позиции — Силы обороны юга

15 ноября 2025, 13:29
Украинские подразделения вывели из Нововасиловского в связи с перегруппировкой боевых порядков и изменением конфигурации линии боевого столкновения

Об этом сообщили Силы обороны юга в Telegram, передает RegioNews.

Решение было принято для сохранения жизни военнослужащих и перехода на более выгодные оборонные позиции.

Ситуация на направлениях

В Запорожской области и на юге Днепропетровщины российские войска не уменьшают интенсивность штурмов и артиллерийских обстрелов.

За минувшие сутки на Александровском и Гуляйпольском направлениях зафиксировано около 40 боевых столкновений.

Враг не прекращает штурмовые действия и попытки продвинуться в глубь украинской обороны.

Всего за сутки зафиксировано более 350 обстрелов с использованием более 1500 боеприпасов.

Потери российских войск в сутки составляют около 300 человек и 58 единиц вооружения и техники, в том числе танк, бронетехника, артиллерийские системы и легкомоторная техника.

После отвода с Нововасиловского украинские силы продолжают блокировать продвижение противника и наносить комбинированные огневые удары по его позициям.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский опроверг информацию о том, что россияне установили контроль над Покровском. Также он заявил, что армия РФ не взяла украинские войска в окружение.

война Донецк фронт
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 ноября 2025, 14:21
07 августа 2025
