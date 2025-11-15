Украинские подразделения оставили Нововасиловское и отошли на более выгодные позиции — Силы обороны юга

Украинские подразделения вывели из Нововасиловского в связи с перегруппировкой боевых порядков и изменением конфигурации линии боевого столкновения

Об этом сообщили Силы обороны юга в Telegram, передает RegioNews.

Решение было принято для сохранения жизни военнослужащих и перехода на более выгодные оборонные позиции.

Ситуация на направлениях

В Запорожской области и на юге Днепропетровщины российские войска не уменьшают интенсивность штурмов и артиллерийских обстрелов.

За минувшие сутки на Александровском и Гуляйпольском направлениях зафиксировано около 40 боевых столкновений.

Враг не прекращает штурмовые действия и попытки продвинуться в глубь украинской обороны.

Всего за сутки зафиксировано более 350 обстрелов с использованием более 1500 боеприпасов.

Потери российских войск в сутки составляют около 300 человек и 58 единиц вооружения и техники, в том числе танк, бронетехника, артиллерийские системы и легкомоторная техника.

После отвода с Нововасиловского украинские силы продолжают блокировать продвижение противника и наносить комбинированные огневые удары по его позициям.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский опроверг информацию о том, что россияне установили контроль над Покровском. Также он заявил, что армия РФ не взяла украинские войска в окружение.