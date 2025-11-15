14:21  15 листопада
Зеленський анонсував нові елементи "Зимової підтримки"
На Волині затримали прикордонників, які допомагали чоловікам незаконно виїхати за кордон
У Києві правоохоронці затримали очільника політичної партії на хабарі у 160 00 доларів
15 листопада 2025, 13:29

Українські підрозділи залишили Нововасилівське та відійшли на вигідніші позиції — Сили оборони півдня

15 листопада 2025, 13:29
Українські підрозділи вивели з Нововасилівського у зв’язку з перегрупуванням бойових порядків і зміною конфігурації лінії бойового зіткнення

Про це повідомили Сили оборони півдня у Telegram, передає RegioNews.

Рішення ухвалене для збереження життя військовослужбовців та переходу на більш вигідні оборонні позиції.

Ситуація на напрямках

У Запорізькій області та на півдні Дніпропетровщини російські війська не зменшують інтенсивності штурмів та артилерійських обстрілів.

За минулу добу на Олександрівському і Гуляйпільському напрямках зафіксовано майже 40 бойових зіткнень.

Ворог не припиняє штурмові дії та спроби просунутися вглиб української оборони.

Загалом за добу зафіксовано понад 350 обстрілів із використанням більш ніж 1500 боєприпасів.

Втрати російських військ за добу становлять майже 300 осіб та 58 одиниць озброєння і техніки, серед них — танк, бронетехніка, артилерійські системи та легкомоторна техніка.

Після відведення з Нововасилівського українські сили продовжують блокувати просування противника та завдавати комбінованих вогневих ударів по його позиціях.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський спростував інформацію про те, що росіяни встановили контроль над містом Покровськ. Також він заявив, що армія РФ не взяла українські війська в оточення.

