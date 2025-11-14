17:12  14 ноября
В Украине значительно потеплеет, но местами пройдут дожди
16:04  14 ноября
На Волыни задержали пограничников, которые помогали мужчинам незаконно уехать за границу
15:12  14 ноября
В Киеве правоохранители задержали главу политической партии на взятке в 160 00 долларов
UA | RU
UA | RU
14 ноября 2025, 21:50

На фронте погиб харьковский художник и поэт Сергей Науменко

14 ноября 2025, 21:50
Читайте також українською мовою
Фото: Сергей Науменко. Instagram/stnaumenko
Читайте також
українською мовою

Харьковский художник и поэт Сергей Науменко погиб на фронте после участия в контрнаступлении на Запорожском направлении

Об этом сообщает Общественное, передает RegioNews.

Харьковский художник и поэт Сергей Науменко погиб на фронте, сообщают его коллеги и сообщество "Літературного SLAM". В гражданской жизни он был известен среди литературного сообщества и участников слема, а его творчество объединяло поэзию и изобразительное искусство.

Сергей Науменко вступил в ряды Вооруженных сил Украины в 2023 году. Он участвовал в контрнаступлении на запорожском направлении и во время боевых действий получил ранения. Об обстоятельствах его гибели известно, что трагический случай произошел на фронте.

Коллеги и друзья Сергея в соцсетях выражают шок и печаль. Они отмечают его активное участие в литературной жизни, энергичность и творческий подход ко всему, что он делал. Сообщество "Литературного SLAM" отметило, как трудно поверить в потерю, ведь он всегда был активным и творческим, как будто его смерть – это лишь очередная художественная затея.

Прощание с Сергеем Науменко состоится 15 ноября в 13:00 в селе Довгий Войнилов, Львовская область. Местные жители и друзья могут попрощаться с художником, сочетавшим в своем творчестве поэзию и изобразительное искусство.

Напомним, президент Владимир Зеленский присвоил посмертно звание Героя Украины с орденом "Золотая Звезда" фермеру с Херсонской области Александру Гордиенко. Мужчина не имел военной подготовки, однако самостоятельно разминировал поля и сбивал вражеские дроны, пока это не стоило ему жизни.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
гибель фронт Львовская область художник поэт прощание
На Львовщине мужчина забил сожительницу до смерти, и пытался покончить с собой
14 ноября 2025, 19:15
Пограничники назвали наименее загруженные пункты пропуска во Львовской области
14 ноября 2025, 18:47
Более 1000 военных и 35 артсистем: Генштаб обновил данные о потерях врага
14 ноября 2025, 08:40
Все новости »
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
Обещают "работу рядом с домом": как россияне на оккупированных территориях заманивают украинцев в армию РФ
14 ноября 2025, 22:35
Чернышеву вручили ходатайство об аресте по делу "Миндичгейт": сумма свыше 1,3 млн$
14 ноября 2025, 22:11
Украинские спецназовцы показали, как зачищают Купянск на Харьковщине
14 ноября 2025, 21:59
В Кировоградской области мать попала в больницу после отравления дикорастущими грибами, которые сын принес из лесополосы
14 ноября 2025, 21:35
Страна, которая в свое время выбрала КВН, рано или поздно вся превратится в КВН
14 ноября 2025, 21:29
В Ровенской области завершились поиски пропавшего пенсионера: тело нашли с помощью дрона
14 ноября 2025, 21:20
В Украине планируют расширить основания для временного запрета выезда за границу, – детали законопроекта
14 ноября 2025, 21:09
Брат и сестра корректировали удары россиян в Донецкой области: как суд решил судьбу предателей
14 ноября 2025, 21:05
В Одесской области 19-летний водитель получил 3 года за смертельный наезд на дочь бывшего мэра
14 ноября 2025, 20:56
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Все публикации »
Вадим Денисенко
Виктор Шлинчак
Валерий Чалый
Все блоги »