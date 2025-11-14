Фото: Сергей Науменко. Instagram/stnaumenko

Харьковский художник и поэт Сергей Науменко погиб на фронте после участия в контрнаступлении на Запорожском направлении

Об этом сообщает Общественное, передает RegioNews.

Харьковский художник и поэт Сергей Науменко погиб на фронте, сообщают его коллеги и сообщество "Літературного SLAM". В гражданской жизни он был известен среди литературного сообщества и участников слема, а его творчество объединяло поэзию и изобразительное искусство.

Сергей Науменко вступил в ряды Вооруженных сил Украины в 2023 году. Он участвовал в контрнаступлении на запорожском направлении и во время боевых действий получил ранения. Об обстоятельствах его гибели известно, что трагический случай произошел на фронте.

Коллеги и друзья Сергея в соцсетях выражают шок и печаль. Они отмечают его активное участие в литературной жизни, энергичность и творческий подход ко всему, что он делал. Сообщество "Литературного SLAM" отметило, как трудно поверить в потерю, ведь он всегда был активным и творческим, как будто его смерть – это лишь очередная художественная затея.

Прощание с Сергеем Науменко состоится 15 ноября в 13:00 в селе Довгий Войнилов, Львовская область. Местные жители и друзья могут попрощаться с художником, сочетавшим в своем творчестве поэзию и изобразительное искусство.

