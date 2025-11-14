17:12  14 листопада
14 листопада 2025, 23:55

В Україні через відключення світла подорожчає м'ясо: експерти розповіли, якими будуть ціни

14 листопада 2025, 23:55
Ілюстративне фото
В Україні використання резервних джерел живлення не лише суттєво збільшує собівартість виробництва продукції. Йдеться акож про збільшення ризиків втрати поголів’я птиці внаслідок можливих збоїв у їхній роботі

Про це повідомляє УНІАН, передає RegioNews.

Це пояснив виконавчий директор асоціації "Союз птахівників України" Сергій Карпенко. За його словами, потужності з вирощування та утримання птиці ще більш-менш забезпечені альтернативними джерелами живлення, але при цьому виробництво комбікормів для птахів ще не зовсім адаптоване до функціонування під час відключення електроенергії.

"Потужне обладнання комбікормових заводів вимагає певної напруги для запуску та роботи, забезпечення всіх пов’язаних процесів виготовлення комбікорму згідно з раціонами, чого дизель-генератори забезпечити просто не здатні. Неможливість виготовити комбікорм ставить під загрозу неминучої втрати поголів’я птиці", - каже експерт.

Сергій Карпенко також додав, що виробники м'яса птиці зараз коригують у бік зменшення свої плани щодо утримання поголів’я. Це призведе до скорочення обсягів виробництва, а відповідно — це влпине на ціни. Зазначають, що вартість птиці може зрости на 15-20%

"Постійне відключення електроенергії стає загрозою не лише для виробництва продукції, а й взагалі для подальшого існування галузі птахівництва та продовольчої безпеки держави", - каже експерт.

Нагадаємо, за статистикою станом на серпень 2025 року в Україні ціни зросли на 13,2%. При цьому минулого місяця річна інфляція становила 14,1%.

продукти м'ясо ціни
11 листопада 2025
