Совет рассматривает законопроект, который может расширить случаи, когда украинцам временно ограничивают выезд за границу

Об этом идет речь в законопроекте на сайте Верховной Рады Украины, передает RegioNews.

Верховная Рада Украины зарегистрировала законопроект, предусматривающий расширение оснований для временного ограничения выезда граждан за границу. Проект закона №14210, поданный 14 ноября 2025 года, призван уточнить и дополнить существующие правила выезда и въезда украинцев, в частности в сферах безопасности и обороны.

Инициаторами законопроекта стали народные депутаты Ирина Фриз, Юрий Мысягин, Дмитрий Припутень, Роман Костенко и Соломия Бобровская. Документ передан на рассмотрение руководству Верховной Рады и проходит процедуру проработки в комитетах.

Законопроект предусматривает, что временные ограничения могут применяться в более широком круге случаев, чем сейчас, и будут относиться к гражданам, находящимся под риском нарушения законодательства или в условиях, связанных с государственными интересами и безопасностью. В документе отмечается важность сбалансированного подхода, чтобы ограничения не нарушали права граждан.

Если закон будет принят, изменения коснутся процедуры проверки оснований для выезда, а также порядка уведомления граждан об ограничении. Ожидается, что новые нормы помогут усовершенствовать контроль за выездом и въездом одновременно сохраняя законные права украинцев.

