17:12  14 ноября
В Украине значительно потеплеет, но местами пройдут дожди
16:04  14 ноября
На Волыни задержали пограничников, которые помогали мужчинам незаконно уехать за границу
15:12  14 ноября
В Киеве правоохранители задержали главу политической партии на взятке в 160 00 долларов
UA | RU
UA | RU
14 ноября 2025, 21:09

В Украине планируют расширить основания для временного запрета выезда за границу, – детали законопроекта

14 ноября 2025, 21:09
Читайте також українською мовою
Фото: иллюстративное
Читайте також
українською мовою

Совет рассматривает законопроект, который может расширить случаи, когда украинцам временно ограничивают выезд за границу

Об этом идет речь в законопроекте на сайте Верховной Рады Украины, передает RegioNews.

Верховная Рада Украины зарегистрировала законопроект, предусматривающий расширение оснований для временного ограничения выезда граждан за границу. Проект закона №14210, поданный 14 ноября 2025 года, призван уточнить и дополнить существующие правила выезда и въезда украинцев, в частности в сферах безопасности и обороны.

Инициаторами законопроекта стали народные депутаты Ирина Фриз, Юрий Мысягин, Дмитрий Припутень, Роман Костенко и Соломия Бобровская. Документ передан на рассмотрение руководству Верховной Рады и проходит процедуру проработки в комитетах.

Законопроект предусматривает, что временные ограничения могут применяться в более широком круге случаев, чем сейчас, и будут относиться к гражданам, находящимся под риском нарушения законодательства или в условиях, связанных с государственными интересами и безопасностью. В документе отмечается важность сбалансированного подхода, чтобы ограничения не нарушали права граждан.

Если закон будет принят, изменения коснутся процедуры проверки оснований для выезда, а также порядка уведомления граждан об ограничении. Ожидается, что новые нормы помогут усовершенствовать контроль за выездом и въездом одновременно сохраняя законные права украинцев.

Ранее сообщалось, Правительство приняло закон о новой системе поддержки семей – программы "єЯсли" и "єСадик", которые предусматривают ежемесячные выплаты для родителей, возвращающихся на работу.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина граница законопроект правила выезд за границу ограничения
С начала года ГБР задержали почти 2 тыс. человек
14 ноября 2025, 16:13
На Волыни задержали пограничников, которые помогали мужчинам незаконно уехать за границу
14 ноября 2025, 16:04
В Украине рекордно выросло количество СОЧ
14 ноября 2025, 14:51
Все новости »
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
На фронте погиб харьковский художник и поэт Сергей Науменко
14 ноября 2025, 21:50
В Кировоградской области мать попала в больницу после отравления дикорастущими грибами, которые сын принес из лесополосы
14 ноября 2025, 21:35
Страна, которая в свое время выбрала КВН, рано или поздно вся превратится в КВН
14 ноября 2025, 21:29
В Ровенской области завершились поиски пропавшего пенсионера: тело нашли с помощью дрона
14 ноября 2025, 21:20
В Одесской области 19-летний водитель получил 3 года за смертельный наезд на дочь бывшего мэра
14 ноября 2025, 20:56
Во Львове водитель накрыл "поляну" в авто сразу после выписанного штрафа за парковку
14 ноября 2025, 20:42
Что будет с ценами на продукты в Украине: эксперт объяснил, что может подорожать
14 ноября 2025, 20:30
В Одесской области нетрезвый мужчина ранил знакомую ножом из-за рюмки водки
14 ноября 2025, 20:24
После войны в Украине прогнозируют ядовитые урожаи и "красные зоны" отчуждения
14 ноября 2025, 20:07
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Все публикации »
Вадим Денисенко
Виктор Шлинчак
Валерий Чалый
Все блоги »