Елена Шуляк: Государство создает условия, чтобы родители могли одновременно работать и воспитывать детей

В Украине внедряются новые виды государственной помощи для семей с детьми – "еЯсли" и "еСадок". Согласно принятому законопроекту №13532, программа предусматривает ежемесячные выплаты для оплаты услуг по уходу за ребенком.

Об этом сообщила глава партии "Слуга Народа", народный депутат Елена Шуляк, передает RegioNews.

"Мы создаем новую модель социальной поддержки – не только помощь, а возможность для родителей работать, развиваться и оставаться уверенными в завтрашнем дне", – отметила Елена Шуляк.

По ее словам, программа "еЯсли" – это новая государственная инициатива поддержки семей с детьми, рассчитанная на детей в возрасте от 1 до 3 лет. Программа стартует с 1 января 2026 года. Право на помощь будет иметь один из родителей, который ухаживал за ребенком и приступил к профессиональной деятельности или обучению.

Политик пояснила, что если родители после достижения ребенком одного года возвращаются на работу на полный рабочий день, государство будет выплачивать им ежемесячную помощь в размере 8 тысяч гривен.

На эти средства родители смогут оплатить услуги няни, частного детского сада или персонального ассистента для детей с особыми потребностями. В случае, если они решат остаться дома с ребенком до трех лет, государство продолжит уплачивать за таких родителей единый социальный взнос (ЕСВ), что позволит сохранить страховой стаж и социальные гарантии. Для детей с инвалидностью сумма помощи будет выше, поскольку применяется коэффициент 1,5.

Глава партии "Слуга Народа" также рассказала, что с 2028 года в рамках программы "еСадок" вводится ежемесячная выплата на ребенка от 3 до 6 лет, которая будет финансироваться из местных бюджетов. А если это ребенок с особыми образовательными потребностями – до 7-8 лет. Она будет предоставляться в том случае, если мать или другой законный представитель работают в режиме полного рабочего времени. Выплаты прекращаются, как только ребенок зачисляется в детский сад или достигает предельного возраста.

В партии "Слуга Народа" добавили, что согласно принятому в ноябре закону №13532, кроме выплат по программам "еЯсли" и "еСадок", размеры помощи на ребенка в 2026 году составят:

7 тысяч гривен – выплата в связи с беременностью и родами для женщин без государственного социального страхования;

50 тысяч – единоразовая помощь при рождении ребенка; единовременная натуральная помощь "Пакет малыша";

7 тысяч – ежемесячная выплата по уходу за ребенком до достижения им одного года;

5 тысяч гривен – единовременная денежная помощь ученикам первых классов по программе "Пакет школьника".

