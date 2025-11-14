Фото: ілюстративне

Рада розглядає законопроєкт, який може розширити випадки, коли українцям тимчасово обмежують виїзд за кордон

Про це йдеться в законопроєкті на сайті Верховної Ради України, передає RegioNews.

Верховна Рада України зареєструвала законопроєкт, який передбачає розширення підстав для тимчасового обмеження виїзду громадян за кордон. Проект закону №14210, поданий 14 листопада 2025 року, покликаний уточнити і доповнити існуючі правила виїзду та в’їзду українців, зокрема у сферах безпеки та оборони.

Ініціаторами законопроєкту стали народні депутати Ірина Фріз, Юрій Мисягін, Дмитро Припутень, Роман Костенко та Соломія Бобровська. Документ передано на розгляд керівництву Верховної Ради і проходить процедуру опрацювання у комітетах.

Законопроєкт передбачає, що тимчасові обмеження можуть застосовуватися в ширшому колі випадків, ніж наразі, і стосуватимуться громадян, які перебувають під ризиком порушення законодавства або в умовах, пов’язаних із державними інтересами та безпекою. У документі наголошується на важливості збалансованого підходу, щоб обмеження не порушували права громадян.

Якщо закон буде ухвалений, зміни торкнуться процедури перевірки підстав для виїзду, а також порядку повідомлення громадян про обмеження. Очікується, що нові норми допоможуть удосконалити контроль за виїздом та в’їздом, одночасно зберігаючи законні права українців.

Раніше повідомлялося, Уряд ухвалив закон про нову систему підтримки сімей – програми "єЯсла" та "єСадок", які передбачають щомісячні виплати для батьків, які повертаються на роботу.