17:12  14 листопада
В Україні значно потеплішає, але подекуди пройдуть дощі
16:04  14 листопада
На Волині затримали прикордонників, які допомагали чоловікам незаконно виїхати за кордон
15:12  14 листопада
У Києві правоохоронці затримали очільника політичної партії на хабарі у 160 00 доларів
UA | RU
UA | RU
14 листопада 2025, 21:09

В Україні планують розширити підстави для тимчасового заборонення виїзду за кордон, – деталі законопроєкту

14 листопада 2025, 21:09
Читайте также на русском языке
Фото: ілюстративне
Читайте также
на русском языке

Рада розглядає законопроєкт, який може розширити випадки, коли українцям тимчасово обмежують виїзд за кордон

Про це йдеться в законопроєкті на сайті Верховної Ради України, передає RegioNews.

Верховна Рада України зареєструвала законопроєкт, який передбачає розширення підстав для тимчасового обмеження виїзду громадян за кордон. Проект закону №14210, поданий 14 листопада 2025 року, покликаний уточнити і доповнити існуючі правила виїзду та в’їзду українців, зокрема у сферах безпеки та оборони.

Ініціаторами законопроєкту стали народні депутати Ірина Фріз, Юрій Мисягін, Дмитро Припутень, Роман Костенко та Соломія Бобровська. Документ передано на розгляд керівництву Верховної Ради і проходить процедуру опрацювання у комітетах.

Законопроєкт передбачає, що тимчасові обмеження можуть застосовуватися в ширшому колі випадків, ніж наразі, і стосуватимуться громадян, які перебувають під ризиком порушення законодавства або в умовах, пов’язаних із державними інтересами та безпекою. У документі наголошується на важливості збалансованого підходу, щоб обмеження не порушували права громадян.

Якщо закон буде ухвалений, зміни торкнуться процедури перевірки підстав для виїзду, а також порядку повідомлення громадян про обмеження. Очікується, що нові норми допоможуть удосконалити контроль за виїздом та в’їздом, одночасно зберігаючи законні права українців.

Раніше повідомлялося, Уряд ухвалив закон про нову систему підтримки сімей – програми "єЯсла" та "єСадок", які передбачають щомісячні виплати для батьків, які повертаються на роботу.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна кордон законопроєкт правила виїзд за кордон обмеження
З початку року ДБР затримало майже 2 тис. осіб
14 листопада 2025, 16:13
На Волині затримали прикордонників, які допомагали чоловікам незаконно виїхати за кордон
14 листопада 2025, 16:04
В Україні рекордно зросла кількість СЗЧ
14 листопада 2025, 14:51
Всі новини »
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
Чернишову вручили клопотання про арешт у справі "Міндічгейт": сума понад 1,3 млн $
14 листопада 2025, 22:11
Українські спецпризначенці показали, як зачищають Куп’янськ на Харківщині
14 листопада 2025, 21:59
На фронті загинув харківський художник і поет Сергій Науменко
14 листопада 2025, 21:50
На Кіровоградщині мати потрапила до лікарні після отруєння дикорослими грибами, які син приніс з лісосмуги
14 листопада 2025, 21:35
Країна, яка свого часу обрала КВН, рано чи пізно вся перетвориться в КВН
14 листопада 2025, 21:29
На Рівненщині завершилися пошуки зниклого пенсіонера: тіло знайшли за допомогою дрона
14 листопада 2025, 21:20
На Одещині 19-річний водій отримав 3 роки за смертельний наїзд на доньку колишнього мера
14 листопада 2025, 20:56
У Львові водій накрив "поляну" в авто одразу після виписаного штрафу за паркування
14 листопада 2025, 20:42
Що буде з цінами на продукти в Україні: експерт пояснив, що може подорожчати
14 листопада 2025, 20:30
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Віктор Шлінчак
Валерій Чалий
Всі блоги »