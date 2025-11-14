На Волыни задержали пограничников, которые помогали мужчинам незаконно уехать за границу
ГБР разоблачило пятерых пограничников, которые помогли более сотни мужчин незаконно уехать за границу
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.
По предварительным данным, из-за их действий более 120 человек смогли незаконно выехать в Польшу из-за одного из пунктов пропуска на Волыни.
Следователи установили, что с октября 2023 по январь 2024 инспекторы умышленно не осуществляли надлежащего контроля при проверке документов. Они вносили в базы данных ложные сведения, отмечая, что мужчины якобы имеют инвалидность, хотя на самом деле никаких подтверждающих документов у них не было.
Стоимость таких "услуг" могла достигать 10 тысяч долларов США с человека.
Все фигуранты сообщены о подозрении. Им грозит до 10 лет лишения свободы.
Как сообщалось, на Волыни двое дельцов организовали "трансфер" мужчин через границу за 7 тысяч долларов. Теперь им грозит до 9 лет заключения.