В Украине значительно потеплеет, но местами пройдут дожди
На Волыни задержали пограничников, которые помогали мужчинам незаконно уехать за границу
В Киеве правоохранители задержали главу политической партии на взятке в 160 00 долларов
На Волыни задержали пограничников, которые помогали мужчинам незаконно уехать за границу

14 ноября 2025, 16:04
фото: ГБР
ГБР разоблачило пятерых пограничников, которые помогли более сотни мужчин незаконно уехать за границу

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

По предварительным данным, из-за их действий более 120 человек смогли незаконно выехать в Польшу из-за одного из пунктов пропуска на Волыни.

Следователи установили, что с октября 2023 по январь 2024 инспекторы умышленно не осуществляли надлежащего контроля при проверке документов. Они вносили в базы данных ложные сведения, отмечая, что мужчины якобы имеют инвалидность, хотя на самом деле никаких подтверждающих документов у них не было.

Стоимость таких "услуг" могла достигать 10 тысяч долларов США с человека.

Все фигуранты сообщены о подозрении. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

Как сообщалось, на Волыни двое дельцов организовали "трансфер" мужчин через границу за 7 тысяч долларов. Теперь им грозит до 9 лет заключения.

