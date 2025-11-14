17:12  14 ноября
В Украине значительно потеплеет, но местами пройдут дожди
16:04  14 ноября
На Волыни задержали пограничников, которые помогали мужчинам незаконно уехать за границу
15:12  14 ноября
В Киеве правоохранители задержали главу политической партии на взятке в 160 00 долларов
14 ноября 2025, 20:07

После войны в Украине прогнозируют ядовитые урожаи и "красные зоны" отчуждения

14 ноября 2025, 20:07
Фото: иллюстративное
Эксперты предупреждают, что последствия загрязнения и минирования украинских территорий могут повлиять на несколько поколений

Об этом сообщает эколог Алексей Василюк, передает RegioNews.

В Украине после войны могут появиться масштабные территории, непригодные для жизни и сельского хозяйства на десятилетия. Такие прогнозы озвучил эколог и зоолог, глава UNCG Алексей Василюк во время вебинара "Предупреждение эксплуатации природы во время войны".

Специалист подчеркнул, что значительная часть украинских земель может превратиться в "красные зоны" – территории, загрязненные взрывчаткой, тяжелыми металлами и токсичными веществами. Сельскохозяйственные культуры, выращенные на таких участках могут содержать опасные концентрации вредных элементов. Отдельные зоны фактически станут аналогами локальных "Чернобылей", где возврат к предыдущему образу жизни будет невозможен.

Василюк подчеркнул, что громадам следует уже сейчас пересматривать подходы к пространственному планированию, учитывая изменение климата и экологические вызовы. Быстрое зарастание нарушенных участков, миграция инвазивных видов и скрытые взрывоопасные предметы значительно усложнят дальнейшее разминирование и восстановление.

По приблизительным оценкам, полная очистка украинских земель от мин может занять до 750 лет. За это время климатические изменения могут превратить часть территорий в степь или пустыню, а некоторые реки рискуют исчезнуть. Эксперты призвали пересматривать приоритеты развития и сосредоточиться на сохранении территорий, имеющих долгосрочную ценность для страны.

Ранее сообщалось, в Чернобыльской зоне отчуждения волонтеры обнаружили несколько собак с необычной синей окраской шерсти, что сразу вызвало подозрения относительно возможного влияния радиации – однако специалисты быстро опровергли эту версию.

Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
