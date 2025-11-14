Фото: иллюстративное

Эксперты предупреждают, что последствия загрязнения и минирования украинских территорий могут повлиять на несколько поколений

Об этом сообщает эколог Алексей Василюк, передает RegioNews.

В Украине после войны могут появиться масштабные территории, непригодные для жизни и сельского хозяйства на десятилетия. Такие прогнозы озвучил эколог и зоолог, глава UNCG Алексей Василюк во время вебинара "Предупреждение эксплуатации природы во время войны".

Специалист подчеркнул, что значительная часть украинских земель может превратиться в "красные зоны" – территории, загрязненные взрывчаткой, тяжелыми металлами и токсичными веществами. Сельскохозяйственные культуры, выращенные на таких участках могут содержать опасные концентрации вредных элементов. Отдельные зоны фактически станут аналогами локальных "Чернобылей", где возврат к предыдущему образу жизни будет невозможен.

Василюк подчеркнул, что громадам следует уже сейчас пересматривать подходы к пространственному планированию, учитывая изменение климата и экологические вызовы. Быстрое зарастание нарушенных участков, миграция инвазивных видов и скрытые взрывоопасные предметы значительно усложнят дальнейшее разминирование и восстановление.

По приблизительным оценкам, полная очистка украинских земель от мин может занять до 750 лет. За это время климатические изменения могут превратить часть территорий в степь или пустыню, а некоторые реки рискуют исчезнуть. Эксперты призвали пересматривать приоритеты развития и сосредоточиться на сохранении территорий, имеющих долгосрочную ценность для страны.

