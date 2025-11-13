14:39  13 ноября
В Киеве потратят 150 млн евро на новые вагоны метро
12:50  13 ноября
В Украине идет потепление: где и когда повысится температура
08:25  13 ноября
На Ровенщине с начала года – 3199 ДТП: 95 погибших и сотни травмированных
13 ноября 2025, 19:52

Днепропетровщина дополнительно получит 40 млн грн на восстановление и безопасность прифронтовых громад

13 ноября 2025, 19:52
Фото: иллюстративное
Днепропетровщина получит более 40 млн грн для восстановления прифронтовых громад и обеспечения безопасности местных жителей

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко, передает RegioNews.

Днепропетровская область получит дополнительное финансирование в поддержку прифронтовых территорий. Такое решение приняло правительство на очередном заседании с целью оперативного восстановления поврежденной инфраструктуры и усиления безопасности громад.

В общей сложности региону выделят 40 млн грн. Отдельно 1,5 млн грн поступит Грушевской громаде, а 1,7 млн грн - Красногригоревской. Средства позволят ремонтировать поврежденное имущество, обустраивать укрытия и обеспечивать работу критически важных предприятий, пострадавших из-за военных действий.

Финансовая поддержка имеет большое значение для громад, регулярно подвергающихся враждебным атакам. Она поможет оперативно реагировать на неотложные потребности местного населения и поддерживать безопасность.

По словам представителей областной власти, поддержка стала возможной благодаря совместной работе Правительства и Министерства развития громад и территорий, которые координирует вице-премьер-министр Алексей Кулеба. Это решение направлено на стабилизацию жизни жителей прифронтовых районов области.

Ранее сообщалось, Дания согласовала очередной, уже 28-й пакет военной помощи для Украины на сумму около $217 миллионов, включающий финансирование совместного производства оружия в Украине по "датской модели".

