14 листопада 2025, 20:07

Після війни в Україні прогнозують отруйні врожаї та "червоні зони" відчуження

14 листопада 2025, 20:07
Фото: ілюстративне
Експерти попереджають, що наслідки забруднення та мінування українських територій можуть вплинути на життя кількох поколінь

Про це повідомляє еколог Олексій Василюк, передає RegioNews.

В Україні після завершення війни можуть з'явитися масштабні території, непридатні для життя та сільського господарства на десятиліття. Такі прогнози озвучив еколог і зоолог, голова UNCG Олексій Василюк під час вебінару "Попередження експлуатації природи під час війни".

Фахівець наголосив, що значна частина українських земель може перетворитися на "червоні зони" – території, забруднені вибухівкою, важкими металами та токсичними речовинами. Сільськогосподарські культури, вирощені на таких ділянках, можуть містити небезпечні концентрації шкідливих елементів. Окремі зони фактично стануть аналогами локальних "Чорнобилів", де повернення до попереднього способу життя буде неможливим.

Василюк підкреслив, що громадам варто вже зараз переглядати підходи до просторового планування, враховуючи зміну клімату та екологічні виклики. Швидке заростання порушених ділянок, міграція інвазивних видів і приховані вибухонебезпечні предмети значно ускладнять подальше розмінування та відновлення.

За приблизними оцінками, повне очищення українських земель від мін може тривати до 750 років. За цей час кліматичні зміни можуть перетворити частину територій на степ або пустелю, а деякі річки ризикують зникнути. Експерти закликали переглядати пріоритети розвитку та зосередитися на збереженні територій, що мають довгострокову цінність для країни.

Раніше повідомлялося, у Чорнобильській зоні відчуження волонтери виявили кілька собак із незвичайним синім забарвленням шерсті, що одразу викликало підозри щодо можливого впливу радіації – проте фахівці швидко спростували цю версію.

