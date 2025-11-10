19:59  10 ноября
10 ноября 2025, 22:59

В Чернобыле заметили большую гусеницу, из которой появляется красивая бабочка

10 ноября 2025, 22:59
В зоне отчуждения Чернобыля заметили гусеницу длиной до 8 см, из которой впоследствии появляется одна из самых красивых бабочек

Об этом сообщают в соцсетях, передает RegioNews.

Окрас гусеницы варьируется от ярко-зеленого до темно-бурого, со светлыми пятнами вдоль тела. На конце ее тела есть маленький рог, который выглядит угрожающе, однако абсолютно безопасен для человека.

Гусеница питается травянистыми растениями, а в конце лета спускается в почву, где заляльковывается до следующего года.

Напомним, в октябре волонтеры в зоне отчуждения заметили несколько собак с необычной синей окраской шерсти. Животные были почти полностью покрыты синим веществом, что сразу привлекло внимание благотворителей и местных наблюдателей.

