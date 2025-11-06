12:40  06 ноября
На Волыни мужчина устроил наркобизнес через Telegram
09:52  06 ноября
На Прикарпатье автомобиль вылетел в кювет и перевернулся: водитель погибла
08:10  06 ноября
Информационная усталость: почти половина украинцев избегает новостей о войне
06 ноября 2025, 12:24

Во Львовской области будут судить руководителей лесничества за незаконную вырубку леса на 9 млн грн

06 ноября 2025, 12:24
Фото: ГБР
В суд направлены обвинительные акты в отношении двух руководителей ГП "Рава-Русское лесное хозяйство", которых следователи Государственного бюро расследований подозревают в причастности к масштабным незаконным вырубкам

Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает RegioNews.

По данным следствия, в период с 2020 по 2022 год чиновники согласовали вырубку деревьев на территориях, где это было запрещено, что привело к значительным экологическим и финансовым потерям.

В результате противоправных действий было уничтожено более двух тысяч деревьев разных пород, а ущерб, нанесенный государству, оценивается почти в 9 миллионов гривен.

По этим фактам фигурантам инкриминируют превышение служебных полномочий, что повлекло тяжкие последствия (ч. 3 ст. 365 УК Украины), а также незаконную порубку деревьев в лесах (ч. 4 ст. 246 УК Украины).

Санкции указанных статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Процессуальное руководство по делу осуществляла Львовская областная прокуратура.

Ранее сообщалось, ГБР разоблачило масштабную схему незаконного экспорта древесины, к которой были причастны чиновники из нескольких областей Украины. По данным следствия, из-за злоупотреблений служащих из страны вывозили ценную древесину, в том числе дуб под видом легальных поставок.

В Харьковской области судили подростка, который насиловал малолетних братьев и сестру
06 ноября 2025, 11:50
Не понравилось, что маленький ребенок кричал: в Кривом Роге женщина напала на соседку с электрошокером
06 ноября 2025, 10:35
В Запорожье разоблачили дезертира, который наладил канал побега военных за границу
06 ноября 2025, 09:24
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
Под землей – 2595 горняков: российский удар оставил без света 8 шахт Днепропетровщины
06 ноября 2025, 14:25
СМИ узнали о миллиардных контрактах Fire Point и влиянии Миндича
06 ноября 2025, 14:15
В Ровенской области мошенники продавали крашеный мел как удобрение и заработали 1,26 млн грн: что им грозит
06 ноября 2025, 14:14
Нардеп Елена Шуляк: Государство расширило грантовую программу "Власна справа" (подробности)
06 ноября 2025, 14:11
Лесная прогулка закончилась трагедией: в Черниговской области двое детей взорвались на вражеской дроне
06 ноября 2025, 14:03
Волонтер, а не охранник: в Николаеве задержали тренера по самбо, сопровождавший Анджелину Джоли
06 ноября 2025, 13:45
Пограничники уничтожили состав горюче-смазочных материалов россиян на Юге
06 ноября 2025, 13:29
НАБУ расследует дело о строительстве фортификаций, организованном Полтавской ОВА в Донецкой области
06 ноября 2025, 13:16
Приревновал женщину и разозлился: в Ровенской области мужчина устроил стрельбу
06 ноября 2025, 13:05
Харьковщина укрепляет партнерство со Словакией: в фокусе – медицина и образование
06 ноября 2025, 13:00
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
