В суд направлены обвинительные акты в отношении двух руководителей ГП "Рава-Русское лесное хозяйство", которых следователи Государственного бюро расследований подозревают в причастности к масштабным незаконным вырубкам

Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает RegioNews.

По данным следствия, в период с 2020 по 2022 год чиновники согласовали вырубку деревьев на территориях, где это было запрещено, что привело к значительным экологическим и финансовым потерям.

В результате противоправных действий было уничтожено более двух тысяч деревьев разных пород, а ущерб, нанесенный государству, оценивается почти в 9 миллионов гривен.

По этим фактам фигурантам инкриминируют превышение служебных полномочий, что повлекло тяжкие последствия (ч. 3 ст. 365 УК Украины), а также незаконную порубку деревьев в лесах (ч. 4 ст. 246 УК Украины).

Санкции указанных статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Процессуальное руководство по делу осуществляла Львовская областная прокуратура.

Ранее сообщалось, ГБР разоблачило масштабную схему незаконного экспорта древесины, к которой были причастны чиновники из нескольких областей Украины. По данным следствия, из-за злоупотреблений служащих из страны вывозили ценную древесину, в том числе дуб под видом легальных поставок.