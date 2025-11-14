17:12  14 ноября
В Украине значительно потеплеет, но местами пройдут дожди
16:04  14 ноября
На Волыни задержали пограничников, которые помогали мужчинам незаконно уехать за границу
15:12  14 ноября
В Киеве правоохранители задержали главу политической партии на взятке в 160 00 долларов
UA | RU
UA | RU
14 ноября 2025, 19:55

50 тысяч на ребенка: президент Зеленский подписал закон о выплатах родителям

14 ноября 2025, 19:55
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

Недавно Верховная Рада Украины поддержала закон о повышении социальных выплат семьям с детьми. Теперь президент подписал документ

Об этом сообщается на портале Верховной Рады Украины, передает RegioNews.

Обновленные нормы начнут действовать с начала следующего года. Государственная помощь для семей с детьми будет следующая:

50 000 грн — одноразовая денежная помощь при рождении первого и каждого ребенка.
7 000 грн — пособие по беременности и родам для женщин, которые не работают официально. Выплачивается за 70 дней до родов.
"Упаковка малыша" — будет предоставляться в натуральной форме или в виде денежной компенсации его стоимости (можно будет получить с 36 недели беременности).
7 000 грн — помощь по уходу за ребенком до 1 года.
8 000 грн — программа "Если" для детей 2–3 лет.
8 000 грн — программа "Сад" для детей 4–6 лет.
5 000 грн — одноразовая помощь "упаковка школьника" для первоклассников.

Напомним, ранее сообщалось, что правительство готовит запуск программы "Зимняя поддержка", которая предусматривает единовременную выплату 1 000 грн для каждого гражданина, находящегося в Украине.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
выплаты социальная помощь
Украинцы уже два месяца без "нацкешбека": из-за чего задерживаются выплаты
06 ноября 2025, 15:27
Военные инструкторы будут получать до 30 тыс. грн дополнительного вознаграждения
29 октября 2025, 19:59
"еОселя" стала доступнее для ВПЛ и жителей прифронтовых громад
15 сентября 2025, 13:19
Все новости »
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
После войны в Украине прогнозируют ядовитые урожаи и "красные зоны" отчуждения
14 ноября 2025, 20:07
В Украине изменились цены на молоко: сколько теперь стоит литр на полках магазинов
14 ноября 2025, 19:30
Сырский прокомментировал ситуацию в Покровске и Мирнограде
14 ноября 2025, 19:20
На Львовщине мужчина забил сожительницу до смерти, и пытался покончить с собой
14 ноября 2025, 19:15
В Ровенской области мужчина прокрался в дом пенсионерки, напал на нее и ограбил
14 ноября 2025, 18:55
Пограничники назвали наименее загруженные пункты пропуска во Львовской области
14 ноября 2025, 18:47
Стало известно, как украинцам будут отключать свет 15 ноября
14 ноября 2025, 18:39
На Буковине псевдопродавцы в интернете украли у людей десятки тысяч гривен
14 ноября 2025, 18:25
На глазах у прохожих: в Днепре грузовик насмерть сбил 65-летнего мужчину
14 ноября 2025, 18:08
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Все публикации »
Вадим Денисенко
Виктор Шлинчак
Валерий Чалый
Все блоги »