50 тысяч на ребенка: президент Зеленский подписал закон о выплатах родителям
Недавно Верховная Рада Украины поддержала закон о повышении социальных выплат семьям с детьми. Теперь президент подписал документ
Об этом сообщается на портале Верховной Рады Украины, передает RegioNews.
Обновленные нормы начнут действовать с начала следующего года. Государственная помощь для семей с детьми будет следующая:
50 000 грн — одноразовая денежная помощь при рождении первого и каждого ребенка.
7 000 грн — пособие по беременности и родам для женщин, которые не работают официально. Выплачивается за 70 дней до родов.
"Упаковка малыша" — будет предоставляться в натуральной форме или в виде денежной компенсации его стоимости (можно будет получить с 36 недели беременности).
7 000 грн — помощь по уходу за ребенком до 1 года.
8 000 грн — программа "Если" для детей 2–3 лет.
8 000 грн — программа "Сад" для детей 4–6 лет.
5 000 грн — одноразовая помощь "упаковка школьника" для первоклассников.
Напомним, ранее сообщалось, что правительство готовит запуск программы "Зимняя поддержка", которая предусматривает единовременную выплату 1 000 грн для каждого гражданина, находящегося в Украине.