Фото: Телеграмм/премьер-министр Украины Юлия Свириденко

Украинцы смогут получить единовременную помощь в 1 000 грн в рамках программы "Зимняя поддержка", которая стартует уже в этом месяце

Об этом сообщает премьер-министр Украины Юлия Свириденко, передает RegioNews.

Правительство готовит запуск программы "Зимняя поддержка", которая предусматривает единовременную выплату 1000 грн для каждого гражданина, находящегося в Украине. Механизм выплаты сегодня был одобрен на заседании Кабмина.

Подать заявку на получение помощи можно будет с 15 ноября по 24 декабря 2025 года через приложение "Дия". Граждане смогут оформить выплату как для себя, так и ребенка.

Деньги поступят двумя способами. Первый – через "Дия" на карточку "Национальный кэшбек", потратить средства можно на коммунальные услуги, лекарства, продукты украинского производства, почтовые услуги, книги, благотворительность и донаты Силам обороны. Второй – в отделениях Укрпочты, где сумма поступит на специальный счет и будет доступна для оплаты коммунальных услуг, покупки товаров украинского производства и благотворительности.

Использовать денежные средства можно до 30 июня 2026 года. Основная цель программы – поддержать как можно больше граждан перед зимним периодом и помочь покрыть базовые потребности и коммунальные платежи.

