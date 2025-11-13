14:39  13 ноября
В Киеве потратят 150 млн евро на новые вагоны метро
12:50  13 ноября
В Украине идет потепление: где и когда повысится температура
08:25  13 ноября
На Ровенщине с начала года – 3199 ДТП: 95 погибших и сотни травмированных
13 ноября 2025, 21:07

Правительство запустило программу "Зимняя поддержка": каждый украинец получит 1 000 грн

13 ноября 2025, 21:07
Фото: Телеграмм/премьер-министр Украины Юлия Свириденко
Украинцы смогут получить единовременную помощь в 1 000 грн в рамках программы "Зимняя поддержка", которая стартует уже в этом месяце

Об этом сообщает премьер-министр Украины Юлия Свириденко, передает RegioNews.

Правительство готовит запуск программы "Зимняя поддержка", которая предусматривает единовременную выплату 1000 грн для каждого гражданина, находящегося в Украине. Механизм выплаты сегодня был одобрен на заседании Кабмина.

Подать заявку на получение помощи можно будет с 15 ноября по 24 декабря 2025 года через приложение "Дия". Граждане смогут оформить выплату как для себя, так и ребенка.

Деньги поступят двумя способами. Первый – через "Дия" на карточку "Национальный кэшбек", потратить средства можно на коммунальные услуги, лекарства, продукты украинского производства, почтовые услуги, книги, благотворительность и донаты Силам обороны. Второй – в отделениях Укрпочты, где сумма поступит на специальный счет и будет доступна для оплаты коммунальных услуг, покупки товаров украинского производства и благотворительности.

Использовать денежные средства можно до 30 июня 2026 года. Основная цель программы – поддержать как можно больше граждан перед зимним периодом и помочь покрыть базовые потребности и коммунальные платежи.

Напомним, ранее Министерство цифровой трансформации объявило тендер на создание Реестра лиц, которым ограничено участие в азартных играх – система позволит гражданам через онлайн-кабинет самостоятельно ограничить себе доступ к игорному бизнесу или сделать это для родственников, чтобы предотвратить развитие зависимости.

Дия Зимняя єПідтримка деньги помощь Укрпочта выплаты коммунальные услуги
11 ноября 2025
Расследование разоблачило, что в ближайшем кругу президента отмывают значительные государственные деньги
13 ноября 2025, 20:55
В Ивано-Франковске мужчина открыл стрельбу из травматического оружия после конфликта
13 ноября 2025, 20:55
В польском поезде женщина размахивала ножом, пела гимн Украины и ругалась
13 ноября 2025, 20:42
В деле о хищении в "Энергоатоме" внесли 37 миллионов залога за двоих подозреваемых
13 ноября 2025, 20:28
Упорные бои: главнокомандующий ВСУ Сырский рассказал, что происходит на Запорожском направлении
13 ноября 2025, 19:55
На вершине воюющей Украины восседают граждане других государств и представители других национальностей
13 ноября 2025, 19:55
Днепропетровщина дополнительно получит 40 млн грн на восстановление и безопасность прифронтовых громад
13 ноября 2025, 19:52
В Украине хотят упростить некоторые правила для иностранцев
13 ноября 2025, 19:49
Решил заработать: во Львове разоблачили мужчину, который торговал наркотиками
13 ноября 2025, 19:35
07 августа 2025
