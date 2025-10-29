Военные инструкторы будут получать до 30 тыс. грн дополнительного вознаграждения
В Украине инструкторы военных учебных заведений будут получать от 15 до 30 тыс. грн дополнительного вознаграждения
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Telegram народного депутата Алексея Гончаренко.
По его словам, соответствующее постановление принял Кабинет Министров.
Документом расширен круг военнослужащих, имеющих право на дополнительное вознаграждение во время военного положения – в размере от 15 до 30 тысяч гривен в месяц, пропорционально времени осуществления обучения и подготовки персонала.
Дополнительные выплаты будут в частности получать инструкторы и преподаватели в:
- высших военных учебных заведениях;
- военных институтах;
- на факультетах и кафедрах военной подготовки;
- в отделениях военной подготовки;
- учреждениях профессионального высшего военного образования.
Как сообщалось, Кабмин обновил порядок получения статуса УБД. Новые правила сокращают бюрократию и делают процедуру получения удостоверения УБД более доступной.
