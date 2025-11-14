17:12  14 листопада
В Україні значно потеплішає, але подекуди пройдуть дощі
16:04  14 листопада
На Волині затримали прикордонників, які допомагали чоловікам незаконно виїхати за кордон
15:12  14 листопада
У Києві правоохоронці затримали очільника політичної партії на хабарі у 160 00 доларів
14 листопада 2025, 19:55

50 тисяч на дитину: президент Зеленський підписав закон про виплати батькам

14 листопада 2025, 19:55
Ілюстративне фото
Нещодавно Верховна Рада України підтримала закон про підвищення соціальних виплат для родин із дітьми. Тепер президент підписав документ

Про це повідомляється на порталі Верховної Ради України, передає RegioNews.

Оновлені норми почнуть діяти з початку наступного року. Державна допомога для сімей із дітьми буде така:

50 000 грн — одноразова грошова допомога при народженні першої та кожної наступної дитини.
7 000 грн — допомога у зв’язку з вагітністю та пологами для жінок, які не працюють офіційно. Виплачується за 70 днів до пологів.
"Пакунок малюка" — надаватиметься в натуральній формі або у вигляді грошової компенсації його вартості (можна буде отримати з 36 тижня вагітності).
7 000 грн — допомога для догляду за дитиною до 1 року.
8 000 грн — програма "єЯсла" для дітей 2–3 років.
8 000 грн — програма "єСадок" для дітей 4–6 років.
5 000 грн — одноразова допомога "пакунок школяра" для першокласників.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що уряд готує запуск програми "Зимова підтримка", яка передбачає одноразову виплату 1 000 грн для кожного громадянина, що перебуває в Україні.

виплати соціальна допомога
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Всі публікації »
