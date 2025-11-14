З початку року ДБР затримало майже 2 тис. осіб

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Державне бюро розслідувань системно протидіє злочинам, які завдають шкоди державному бюджету, економічній безпеці та обороноздатності країни

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сайт відомства.

Завдяки роботі слідчих Бюро за січень-жовтень 2025 року:

встановлено збитків державі на суму 12 млрд 793 млн грн;

відшкодовано збитків на 2 млрд 532 млн грн;

накладено арешт на майно на суму 1 млрд 850 млн грн.

Також затримано 1 957 осіб, вручено 16 838 повідомлень про підозру та направлено до суду 6 518 обвинувальних актів стосовно 6 985 осіб.

Як повідомлялось, в Україні зняли серіал про ДБР. У трьох серіях глядачі можуть побачити справжню роботу українських слідчих.