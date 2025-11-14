В Україні рекордно зросла кількість СЗЧ

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Від початку 2025 року в Україні зареєстровано 161 тисячу справ про самовільне залишення частини (СЗЧ), що майже вчетверо перевищує показники 2024 року

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на дані ресурсу Опендатабот.

"Кількість справ, яка ще три роки тому накопичувалося протягом 12 місяців, тепер фіксується менш ніж за два тижні. Щомісяця правоохоронці реєструють майже 16 тисяч нових справ про "самоволку", тоді як у 2024 році таких було близько 5 тисяч на місяць, у 2023-му – лише 1,5 тисячі, а у 2022 році – всього 6 тисяч за весь рік", – йдеться у дослідженні.

Попри рекордну кількість проваджень підозру отримали лише 9,3 тисячі військовослужбовців – це близько 6% від усіх зареєстрованих справ, а до суду дійшли лише 5%.

Нагадаємо, що до 30 серпня 2025 року діяв спрощений механізм повернення військовослужбовців після СЗЧ без кримінальної відповідальності.

Як повідомлялось, від початку повномасштабного вторгнення рф і до вересеня 2025 року українськими правоохоронцями було відкрито майже 290 тисяч кримінальних проваджень щодо військовослужбовців. З них 235 646 стосувалися самовільного залишення частини (СЗЧ).