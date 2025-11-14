В сутки украинские пограничники уничтожили почти 130 вражеских беспилотников

фото: ГПСУ

За прошедшие сутки огневые группы Государственной пограничной службы Украины на Северо-Слобожанском направлении уничтожили 18 вражеских БПЛА

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Среди прочего, бойцы 5 пограничного отряда ликвидировали 17 вражеских БпЛА: 1 "шахед"/"герань-2", 3 "италмас", 1 "герберу" и 12 FPV-дронов, из которых 2 управляли с помощью оптоволокна.

В общей сложности пограничники прошедших суток на разных направлениях сбили 129 враждебных БпЛА. Среди них беспилотники типа: "shahed", "zala", "supercam", "молния", "италмас", "гербера", а также БпЛА коптерного типа и с оптоволоконным модулем.

Как сообщалось, в начале ноября пограничники уничтожили состав горюче-смазочных материалов россиян на Юге. Кроме того, военнослужащие ГПСУ уничтожили вражеские укрытия.