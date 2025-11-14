12:11  14 ноября
В Одессе в общежитии произошел пожар: пострадали две девушки
10:17  14 ноября
На Полтавщине беспризорная собака покусала четырех детей и двух взрослых
08:20  14 ноября
В Донецкой области мать 18 лет хранила тело дочери в квартире
14 ноября 2025, 12:55

В сутки украинские пограничники уничтожили почти 130 вражеских беспилотников

14 ноября 2025, 12:55
фото: ГПСУ
За прошедшие сутки огневые группы Государственной пограничной службы Украины на Северо-Слобожанском направлении уничтожили 18 вражеских БПЛА

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Среди прочего, бойцы 5 пограничного отряда ликвидировали 17 вражеских БпЛА: 1 "шахед"/"герань-2", 3 "италмас", 1 "герберу" и 12 FPV-дронов, из которых 2 управляли с помощью оптоволокна.

В общей сложности пограничники прошедших суток на разных направлениях сбили 129 враждебных БпЛА. Среди них беспилотники типа: "shahed", "zala", "supercam", "молния", "италмас", "гербера", а также БпЛА коптерного типа и с оптоволоконным модулем.

Как сообщалось, в начале ноября пограничники уничтожили состав горюче-смазочных материалов россиян на Юге. Кроме того, военнослужащие ГПСУ уничтожили вражеские укрытия.

Массированный удар по Украине: детали от Зеленского
14 ноября 2025, 10:09
Более 1000 военных и 35 артсистем: Генштаб обновил данные о потерях врага
14 ноября 2025, 08:40
ПВО сбила 102 цели: зафиксировано попадание на 10 локациях
13 ноября 2025, 12:28
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
10 тысяч евро за "услугу": на Буковине пограничники разоблачили схему по незаконному пересечению границы
14 ноября 2025, 13:39
В Киеве показали фото и видео повреждений Посольства Азербайджана от "Искандера"
14 ноября 2025, 13:16
В Николаевской области трактор подорвался на боеприпасе: пострадал водитель
14 ноября 2025, 13:10
60-90 млн евро на реакторах: Хмельницкая АЭС и политическая коррупция
14 ноября 2025, 12:55
В Одесской области дроны РФ атаковали рынок: двое погибших, семь раненых
14 ноября 2025, 12:43
В Запорожье в результате ночного пожара погиб человек: детали
14 ноября 2025, 12:38
Могли мобилизовать в армию РФ: Украина спасла из оккупации еще одного подростка
14 ноября 2025, 12:35
Операция "Мидас": директор НАБУ раскрыл детали работы коррупционных "бэк-офисов"
14 ноября 2025, 12:34
В Тернопольской области велосипедист сбил 8-летнего мальчика, ребенок в больнице
14 ноября 2025, 12:29
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
